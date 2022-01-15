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Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний вакцины против COVID-19 для детей от шести лет

Виктория Шанина
Сегодня в 12:06

Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет стартуют в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, договоры с компаниями, которые будут проводить испытания, уже подписаны. Документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований были поданы в Минздрав еще в ноябре 2021 года.

Александр Гинцбург отметил, что клинические исследования займут около трех месяцев.

24 ноября в России зарегистрировали вакцину «Спутник-М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Тогда вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что препарат поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря.

Ранее Александр Гинцбург говорил о разработке вакцины для детей и подростков, за основу которой взят «Спутник V». В первом случае концентрация препарата уменьшается в 10 раз, во втором — в 5.

В начале января директор Центра имени Гамалеи также сообщал, что через три-четыре месяца в гражданский оборот введут назальную вакцину от коронавируса, содержащую второй компонент «Спутника V». Препарат не сможет заменить традиционную прививку, но станет дополнением к ней — он создаст местный иммунитет в носоглотке.

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