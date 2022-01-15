Семилетняя россиянка попала в топ-10 самых богатых ютьюб-блогеров по версии Forbes

Семилетняя Анастасия Радзинская из России заняла шестую строчку в рейтинге блогеров YouTube с самыми высокими доходами в 2021 году по версии Forbes. Список из десяти самых высокооплачиваемых ютьюберов можно найти на сайте издания.

Forbes оценил заработок Радзинской за прошедший год в 28 млн долларов. На ее ютьюб-канал Like Nastya подписано более 85 млн человек, а ролики набирают до 300 млн просмотров.

Первую строчку в топе 2021 года занял Джимми Дональдсон с каналом MrBeast (54 млн долларов), вторую — Джейк Пол (45 млн). Закрывает тройку Марк Эдвард Фишбах, он же Markiplier (38 млн).

Впервые Анастасия Радзинская попала в рейтинг Forbes в 2019 году — тогда она заняла третье место. В 2020 году на тот момент шестилетняя Настя заработала 18,5 млн долларов и попала на седьмую строчку списка.

В интервью РБК ее мама Анна рассказывала, что блог Like Nastya появился в 2016 году, тогда семья жила в Краснодаре. Уже к июню 2017 года на Настю было подписано около 2,5 млн человек, а общее число просмотров на ее роликах превысило 1,5 млрд. В 2018 году семья Анастасии Радзинской переехала в США.