В Ставрополье более 35 тыс. человек остались без электричества из‑за сильного ветра

Сильный ветер привел к отключению электроснабжения в семи муниципалитетах Ставрополья. Без света остались более 35 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Усиление ветра началось в регионе 14 января, к вечеру пятницы отключение электроэнергии зафиксировали в четырех населенных пунктах. На тот момент в зону аварийного отключения попали более 11 тыс. человек, за несколько часов эта зона расширилась.

На данный момент без электроснабжения остаются семь населенных пунктов на территории Ставрополя, Михайловска, Грачевского муниципального округа. В зону отключения попали 15 социально значимых объектов и порядка 10 тыс. домовладений, отметили в ГУ МЧС. Общая численность населения этих мест — 35 291 человек, из них 12 126 детей.

В регионе также зафиксировали падение 104 деревьев, которые повредили 20 кровель зданий и девять автомобилей. На здание детского сада в Ставрополе упал башенный кран.