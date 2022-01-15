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В Ставрополье более 35 тыс. человек остались без электричества из‑за сильного ветра

Виктория Шанина
Сегодня в 9:50

Сильный ветер привел к отключению электроснабжения в семи муниципалитетах Ставрополья. Без света остались более 35 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Усиление ветра началось в регионе 14 января, к вечеру пятницы отключение электроэнергии зафиксировали в четырех населенных пунктах. На тот момент в зону аварийного отключения попали более 11 тыс. человек, за несколько часов эта зона расширилась.

На данный момент без электроснабжения остаются семь населенных пунктов на территории Ставрополя, Михайловска, Грачевского муниципального округа. В зону отключения попали 15 социально значимых объектов и порядка 10 тыс. домовладений, отметили в ГУ МЧС. Общая численность населения этих мест — 35 291 человек, из них 12 126 детей.

В регионе также зафиксировали падение 104 деревьев, которые повредили 20 кровель зданий и девять автомобилей. На здание детского сада в Ставрополе упал башенный кран.

Последствия порывистого ветра ликвидируют все службы экстренного реагирования Ставропольского края, задействованы 128 специалистов и 31 единица техники. В ГУ МЧС России по региону функционирует оперативный штаб.

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