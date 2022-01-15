Российский фигурист Марк Кондратюк стал новым чемпионом Европы

Кондратюк выступил с произвольной программой под композицию из рок-оперы « Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. Он сделал три четверных прыжка и два тройных акселя.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял первое место на чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Соревнования проходят в Таллине, пишет «Коммерсант».

«То есть справился с контентом, который действительно считается сегодня вполне солидным и конкурентноспособным. В конце программы он победно упал на колени, выбросив в стороны руки», — отмечает «Коммерсант».

Фигурист набрал в общей сложности 286,56 баллов и завершил турнир с отрывом в 12,08 от итальянца Даниэля Грассля (274,48 баллов), который занял вторую строчку.

Бронзу завоевал фигурист из Литвы Денис Васильев (272,08). Четвертое и пятое места достались россиянам Андрею Мозалеву (265,69) и Евгению Семененко (260,00).