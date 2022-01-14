Минюст признал СМИ-иноагентами ООО «Данное сообщение»* и ООО «Номер семьдесят семь»**

Министерство юстиции признало СМИ — иностранными агентами ООО «Данное сообщение»* и ООО «Номер семьдесят семь»**. Соответствующие записи появились в реестре ведомства.

Согласно информации из базы данных «Спарк-Интерфакс», генеральным директором и соучредителем первой организации является Регина Хисамова*** — журналистка, писавшая для «Радио Свобода»**** и «Idel.Реалии»*****.

Генеральным директором и учредителем второй указан Андрей Захаров******, автор Русской службы Би-би-си, покинувший Россию в конце декабря 2021 года. Оба журналиста были признаны иноагентами ранее.

Сейчас в реестре СМИ-иностранных агентов значатся 113 изданий и физических лиц. Из них 94 получили такой статус в 2021 году.

1 сентября руководители независимых изданий предложили 12 поправок в закон об иностранных агентах. В частности, журналисты считают, что такой статус должны присваивать только в судебном порядке, Минюст обязан доказывать, в чьих интересах действует СМИ, нужно установить порог в 30% иностранного финансирования для изданий и прописать способы выхода из списка иноагентов.

В Кремле пообещали рассмотреть предложения, в Госдуму внесли два законопроекта о признании иноагентами только по решению суда.

*ООО «Данное сообщение» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**ООО «Номер семьдесят семь» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

***Хисамова Регина Фаритовна включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

****«Радио Свобода» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

*****«Idel.Реалии» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

******Захаров Андрей Вячеславович включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.