Умер режиссер картин «Дива» и «Луна в сточной канаве» Жан-Жак Бенекс

Скончался французский режиссер Жан-Жак Бенекс. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на его семью.

По данным Le Parisien, Бенекс умер в своем доме в Париже от лейкемии. Ему было 75 лет.

Жан-Жак Бенекс родился 8 октября 1946 года в Париже. Уже в 1960-х годах он начал работать в киноиндустрии, будучи в первое время ассистентом режиссеров Жака Беккера, Клода Берри, Клода Зиди. В 1978 году он представил свой первый собственный фильм — короткометражку «Собака месье Мишеля» («Le chien de Monsieur Michel»).

В 1981 году Бенекс снял свой первый полнометражный фильм — мелодраму «Дива». Картина принесла ему победу на французской премии «Сезар» в номинации «Лучший дебют» и широкую известность. В его последующих работах снимались популярные французские актеры, такие как Жерар Депардье, Беатрис Далль, Ив Монтан и Ришар Боринже.

На Каннском кинофестивале 1983 года фильм Бенекса «Луна в сточной канаве» был удостоен награды «Золотая пальмовая ветвь», а в 1987 году лента «37,2 по утрам» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, картины режиссера девять раз были номинированы на премию «Сезар».

Бенекс также снимал рекламные ролики для крупных компаний, включая Fuji, Esso, Renault и Apple. В 2016 году режиссер возглавил жюри XIX Токийского международного кинофестиваля, в последние годы жизни занимался продюсированием.