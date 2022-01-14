Студия Noesis назвала дату выхода бета-версии квеста «Тихое: История одного расследования»

Бета-версия детективного квеста о журналистском расследовании «Тихое: История одного расследования» от студии Noesis выйдет 24 января. Об этом сообщается на официальной странице игры в фейсбуке.

По сюжету сотрудница федерального издания Варя узнает, что ее друг пострадал во время работы на стройке в их родном маленьком городе на севере России. Она решает узнать, что произошло, и обнаруживает сомнительную информацию о заказчиках.

Авторы игры обещают сюжет, полный неожиданностей, кучу развилок, несколько концовок, мини-игры и головоломки внутри квеста. «[Это] реалистичная история о том, как устроена работа с информацией в современном мире», — говорится в анонсе.

Дата выхода полноценной версии квеста «Тихое: История одного расследования» будет известна в феврале. Найти его можно будет в онлайн-магазинах приложений iOS и Android.

Noesis — студия игр и мультимедийных спецпроектов для некоммерческих организаций и медиа с упором на остросоциальную тематику. В числе проблем, которые рассматривают авторы проектов Noesis, есть взаимоотношения с государством, семейное насилие, этика технологий и сталкинг.

«Мы верим в то, что игры могут не только развлекать, но и привлекать внимание к важным проблемам нашего мира и рассказывать, как их можно решить», — пишет Noesis на своем сайте.