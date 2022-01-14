Школьники из Астраханского края выпустили зин совместно с «Кружком» и Strelka Mag

В рамках недельной школы журналистики от проекта «Кружок» и издания Strelka Mag подростки из села Старокучергановка Астраханской области выпустили собственный зин. Найти его можно в шести городах России, рассказали «Афише Daily» представители инициативы.

Недельная школа журналистики прошла в Старокучергановке еще в октябре 2021 года. Туда «Кружок» и Strelka Mag пригласила фоторедактор Ляйля Гимадеева, которая также помогала с выездом.

Подростки учились искать темы для статей, формулировать проблемы, брать интервью и фотографировать. Фокус был смещен с классической журналистики на исследования и психологию.

По итогам обучения ученики собрали все свои материалы в зин и назвали его «12км» — в честь суммарной протяженности трех главных улиц села. В нем разобраны три темы, касающиеся экологии, психологии и самореализации.