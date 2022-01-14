Школьники из Астраханского края выпустили зин совместно с «Кружком» и Strelka Mag

В рамках недельной школы журналистики от проекта «Кружок» и издания Strelka Mag подростки из села Старокучергановка Астраханской области выпустили собственный зин. Найти его можно в шести городах России, рассказали «Афише Daily» представители инициативы.
Недельная школа журналистики прошла в Старокучергановке еще в октябре 2021 года. Туда «Кружок» и Strelka Mag пригласила фоторедактор Ляйля Гимадеева, которая также помогала с выездом.
Подростки учились искать темы для статей, формулировать проблемы, брать интервью и фотографировать. Фокус был смещен с классической журналистики на исследования и психологию.
По итогам обучения ученики собрали все свои материалы в зин и назвали его «12км» — в честь суммарной протяженности трех главных улиц села. В нем разобраны три темы, касающиеся экологии, психологии и самореализации.
Первой темой стало благоустройство и озеленение села. Школьники дошли до главы Старокучергановки, нашли эксперта — соосновательницу архитектурного бюро «Дружба» Беллу Филатову, — а также разработали план действий.
Ученики проекта также раскрывали проблему буллинга среди подростков. Для этого они опрашивали знакомых и созванивались с социальным психологом и директором благотворительного фонда «Шалаш» Лилей Брайнис.
Третьей темой зина стала неопределенность будущего. Одним из героев этой истории стал одиннадцатиклассник Ильмар Албегов, он рассказал о том, как решил уйти из Суворовского училища и стать предпринимателем.
В конце декабря «Кружок» напечатал «12км» тиражом 1000 экземпляров и отправил его по разным местам России. Подростки из Старокучергановки получили зины незадолго до Нового года, а с 12 января все желающие смогут забрать зины в независимых книжных магазинах в шести городах:
- «Oh me Geek», Астрахань
- «Пиотровский», Екатеринбург
- «Смена», Казань
- Strelka shop, Москва
- «Пиотровский», Пермь
- «Подписные издания», Петербург
Недельная школа журналистики «Кружка» и Strelka Mag в Старокучергановке — уже вторая по счету. Первая была организована в Сардаяле в сентябре 2019 года. По ее результатам подростки выпустили газету «Жизнь деревни Сардаял» о местной культуре.