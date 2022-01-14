Earl Sweatshirt выпустил альбом «Sick»

На пластинке представлено десять треков, включая ранее вышедшие «Titanic», «Tabula Rasa» и «2010» . Кроме того, в «Sick» можно услышать два фита с Zelooperz и Armand Hammer.

В недавнем интервью Rolling Stone рэпер рассказал, что на его новый альбом повлияло отцовство и продолжающаяся пандемия коронавируса.

«У меня теперь самый умный и сильный маленький сын. Я даже не могу объяснить, что это за дерьмо. Он как будто открыл мне доступ ко многим эмоциям, которые, как я думал, были мне недоступны», — рассказал Earl Sweatshirt.

До этого последним полноценным релизом артиста был мини-альбом «Feet of Clay», который вышел в 2019 году.