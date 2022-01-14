Айсултан Сеитов вернулся в Казахстан и рассказал об участии в протестах

Казахстанский клипмейкер и режиссер Айсултан Саитов вернулся из США в родную страну и принял участие в митингах. Об этом он рассказал в своем инстаграме, прикрепив снимки из охваченной протестами Алма-Аты.

«Я принимал участие в мирном митинге и видел, с кем я иду бок о бок. Мне искренне обидно, что кто‑то воспользовался редкой активностью в нашей стране и так же обидно, что нас, вышедших от желания перемен к лучшему, приписывают к нарушителям мира. Я шел с людьми, которые хотели, чтобы их услышали. И я надеюсь, что мы будем услышаны», — написал режиссер.

Он добавил, что решил вернуться в Казахстан еще до волнений, а после них лишь утвердился в своем выборе. «Я возвращаюсь от большой любви и вдохновения, которую мне дарит моя земля. Я возвращаюсь от того, что хочу творить дома», — пояснил Сеитов.