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Айсултан Сеитов вернулся в Казахстан и рассказал об участии в протестах

Семён Гудошников
Сегодня в 17:15

Казахстанский клипмейкер и режиссер Айсултан Саитов вернулся из США в родную страну и принял участие в митингах. Об этом он рассказал в своем инстаграме, прикрепив снимки из охваченной протестами Алма-Аты.

«Я принимал участие в мирном митинге и видел, с кем я иду бок о бок. Мне искренне обидно, что кто‑то воспользовался редкой активностью в нашей стране и так же обидно, что нас, вышедших от желания перемен к лучшему, приписывают к нарушителям мира. Я шел с людьми, которые хотели, чтобы их услышали. И я надеюсь, что мы будем услышаны», — написал режиссер.

Он добавил, что решил вернуться в Казахстан еще до волнений, а после них лишь утвердился в своем выборе. «Я возвращаюсь от большой любви и вдохновения, которую мне дарит моя земля. Я возвращаюсь от того, что хочу творить дома», — пояснил Сеитов.

Клипмейкер отметил, что два года назад его приглашали в резиденцию президента Казахстана, где попросили его не высказывать мнение о предстоящих выборах, а взамен обещали поддержать любой его проект. Он отказался, «потому что не верил в перемены».

«Я возвращаюсь не для того, чтобы быть комфортной оппозицией и паразитировать на несчастье народа. Мое доверие будет заслужено поступками, а не словами. Если наше правительство действительно желает перемен, то нам нужно открывать диалог, мы к нему готовы», — заявил он.

Айсултану Сеитову 24 года. Свою карьеру клипмейкера он начал в 2016-м, а уже в следующем году снимал ролики для топ-артистов российской индустрии: L’One, Ивана Дорна, Скриптонита, T-Fest и Jah Khalib. Затем к нему для создания клипов стали обращаться и западные звезды: 21 Savage и J. Cole, Offset, Joji, Migos, Young Thug и Трэвис Скотт. В декабре 2021-го Сеитов анонсировал свой первый полнометражный фильм — «Қаш», премьера которого намечена на конец 2022 года.

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