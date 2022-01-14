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19-летний хакер подключился к десяткам Tesla. Он смог удаленно открыть двери и завести автомобиль

Виктория Шанина
Сегодня в 17:17

19-летний хакер и исследователь кибербезопасности Дэвид Коломбо смог контролировать десятки автомобилей Tesla по всему миру с помощью уязвимости в стороннем ПО. Об этом он рассказал в своем аккаунте в твиттере.

«Итак, теперь у меня есть полный удаленный контроль над более чем 20 Tesla в 10 странах, и, кажется, нет никакого способа найти владельцев и сообщить им об этом», — написал молодой специалист в сфере кибербезопасности.

Журнал Vice отмечает, что Коломбо не раскрывает названия ПО и не дает какой‑то конкретики. Известно, что стороннее приложение получает данные об автомобиле через API Tesla. Владельцы пользуются им, чтобы собирать и анализировать информацию о своем транспортном средстве. Суть проблемы заключается в том, что это приложение предоставляет закрытый ключ API, который злоумышленники могут найти в интернете.

Как пояснил Коломбо, благодаря уязвимости в приложении он получил доступ к некоторым функциям, доступным только владельцам автомобиля. В том числе смог следить за местоположением Tesla, удаленно открывать двери и окна, заводить машину без ключа и отключать систему видеонаблюдения. При этом управлять автомобилем дистанционно нельзя.

«Я думаю, что это довольно опасно, если кто‑то может удаленно врубать музыку на полную громкость или открывать окна/двери, пока вы находитесь на шоссе. Даже мигание фар без остановки может потенциально оказать некоторое (опасное) воздействие на других водителей»

Он отметил, что «это не уязвимость в инфраструктуре Tesla, это вина владельцев», и поэтому хотел бы с ними связаться. Всего юноше удалось подключиться к более чем 25 автомобилям из 13 стран Европы и Северной Америки.

Тред Коломбо стал очень популярным в твиттере, и за его публикацией последовало множество дискуссий на тему рисков при покупке устройств, работающих с помощью интернета, — от холодильников до дверных звонков. Спустя несколько дней Дэвид Коломбо подробнее рассказал об этой истории в комментарии для Bloomberg.

По словам Коломбо, с ним связался сотрудник службы безопасности Tesla и поделился своими выводами. Какими именно — не уточняется. Хакер предоставил скриншоты и некоторые документы, подробно описывающие его результаты и данные, идентифицирующие производителя стороннего программного обеспечения. Он попросил Bloomberg не публиковать эти подробности, так как уязвимость все еще не устранена, и злоумышленники могут ею воспользоваться.

Дэвид Коломбо также сказал, что ему все-таки удалось связаться с тремя владельцами взломанных Tesla: в Германии, США и Ирландии. Он показал изданию скриншоты переписки с одним из них — пострадавший владелец разрешил юноше дистанционно посигналить, чтобы подтвердить уязвимость.

«Я хотел сообщить об этом владельцам — это вся история. Потому что если я этого не сделаю, возможно, кто‑то со злым намерением найдет эти системные уязвимости и сделает что‑то вредоносное», — заключил Коломбо.

Пресс-секретарь Национальной администрации безопасности дорожного движения США заявила, что ведомство связалось с Tesla по этому вопросу. Техническая группа регулятора по кибербезопасности пообещала помочь с оценкой и рассмотрением информации.

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