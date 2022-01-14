19-летний хакер подключился к десяткам Tesla. Он смог удаленно открыть двери и завести автомобиль

19-летний хакер и исследователь кибербезопасности Дэвид Коломбо смог контролировать десятки автомобилей Tesla по всему миру с помощью уязвимости в стороннем ПО. Об этом он рассказал в своем аккаунте в твиттере.

«Итак, теперь у меня есть полный удаленный контроль над более чем 20 Tesla в 10 странах, и, кажется, нет никакого способа найти владельцев и сообщить им об этом», — написал молодой специалист в сфере кибербезопасности.

Журнал Vice отмечает, что Коломбо не раскрывает названия ПО и не дает какой‑то конкретики. Известно, что стороннее приложение получает данные об автомобиле через API Tesla. Владельцы пользуются им, чтобы собирать и анализировать информацию о своем транспортном средстве. Суть проблемы заключается в том, что это приложение предоставляет закрытый ключ API, который злоумышленники могут найти в интернете.

Как пояснил Коломбо, благодаря уязвимости в приложении он получил доступ к некоторым функциям, доступным только владельцам автомобиля. В том числе смог следить за местоположением Tesla, удаленно открывать двери и окна, заводить машину без ключа и отключать систему видеонаблюдения. При этом управлять автомобилем дистанционно нельзя.