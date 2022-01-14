Paramount опубликовала трейлер к 50-летию «Крестного отца». Картина вновь выйдет в прокат

Реставрацией руководил Фрэнсис Форд Коппола. Режиссер трех гангстерских фильмов рассказал, что ему было «приятно» пересматривать свои работы.

Paramount Pictures опубликовала специальный трейлер фильма «Крестный отец» к его 50-летию. В честь этого 24 февраля отреставрированная картина выйдет в ограниченном прокате в США.

Выйдет ли кинолента на большие экраны в России, неизвестно. Однако все три отреставрированные части «Крестного отца» 22 марта будут выпущены для домашнего просмотра в формате 4К.

«Крестный отец» — экранизация одноименного романа Марио Пьюзо. Криминальная сага рассказывает о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне в период с 1945 по 1955 год. В картине снялись Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан и Роберт Дювалл.

В 2017 году журнал Empire признал «Крестного отца» 1972 года величайшим фильмом всех времен и народов. Кроме того, картина стабильно входит в первую пятерку 250 лучших фильмов на сайте IMDb.