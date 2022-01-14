Райский остров криптоинвесторов или мошенническая схема: что такое Криптоленд и почему его критикуют

В начале ноября бизнесмены Макс Оливье и Хелена Лопез представили проект под названием Криптоленд (в оригинале — Cryptoland). Согласно анонсу, это отдаленная территория на архипелаге Фиджи, где будут созданы идеальные условия, чтобы объединить деятелей сферы криптовалют, NFT и прочих блокчейн-инициатив. Авторы проекта называют его «раем для криптоэнтузиастов», но в сети инициатива уже столкнулась с волной критики и обвинениями в мошенничестве. Рассказываем, что такое Криптоленд и как появились сомнения в этой идее.
Вместе с запуском сайта и публикацией анонса на ютьюб-канале Cryptoland появился 10-минутный мультфильм, в котором создатели рассказывают об инфраструктуре и развлечениях Криптоленда. Главным героем анимации стал персонаж-талисман Connie (от слова coin — «монета»), по сюжету он рассказывает новому гостю о райском острове, на котором уже вовсю кипит жизнь.
В ролике можно найти множество шуток и отсылок к криптоиндустрии. Например, вместо грузов на тренажерах в спортзале используются схемы ASIC для майнинга, в местном ресторане можно заказать сет «Ликвидность», а общественные туалеты называются ShitCoin.
Как пишет TNW, на Криптоленде будет 60 участков земли, которые можно купить с помощью NFT, а затем начать строить на них свои особняки. Общая площадь острова составляет 1,5 квадратного километра (примерно как три Ватикана). Основатели проекта планируют вложить в него как минимум 500 тыс. долларов.
Криптоленд привлек массовое внимание соцсетей в начале января, когда инженер-программист Молли Уайт решила изучить проект и рассказала о своих выводах в твиттере. Изначально девушка не восприняла презентацию всерьез, решив, что это сатира на современную гонку за криптовалютой.
Ролик, который проанализировала Уайт, уже удален с ютьюб-канала Криптоленда. Однако его можно посмотреть на другой платформе.
«Многообещающее криптомошенничество — точнее проект — сумел высмеять криптовалютное сообщество лучше, чем любой сатирик, которого я когда‑либо видела. Вместе с тем это один из тех роликов, на которые действительно больно смотреть», — написала Уайт.
Этот твит стал началом большого треда, в котором программист подробно описала, что уже известно о Криптоленде. По ее словам, проект выглядит очень непродуманно, и, что самое неприятное, в перспективе может оказаться крупной мошеннической схемой.
Молли Уайт отметила, что не нашла никакой информации об авторах проекта, кроме статьи о том, что Макс Оливье и Хелена Лопез замешаны в незаконной публикации личных фотографий ютьюберов из Испании. В этом тексте предпринимателей называют «людьми, которых ненавидят все испанские блогеры».
Авторы идеи также заявляли, что уже приобрели остров, но, как выяснила Уайт, в сети все еще можно найти объявления о его продаже. Кроме того, в анонсе Криптоленд значился экологичным проектом, однако по документам запланирована вырубка части леса, а основным источником энергии заявлены дизельные генераторы.
Тред Молли Уайт стал вирусным в твиттере и набрал более 4000 ретвитов. Основатели Криптоленда прислали девушке письмо, в котором обвинили ее в публикации «ложной и порочащей информации об их проекте» и потребовали принести извинения. Также она получила предупреждение о нарушении авторских прав при использовании видео.
К критике проекта присоединилось много пользователей, и некоторые из них решили узнать о проекте побольше, свои вопросы они начали оставлять в официальном твиттере Криптоленда. Юзер с ником @widesauce спросил, когда на территории острова наступает возраст согласия. Ответ представителя проекта стал очень резонансным — он написал, что это будет определяться «ментальной зрелостью».
Вскоре этот твит удалили, а сомнительный ответ объяснили тем, что один из администраторов аккаунта неправильно понял вопрос.
«Мы в Cryptoland осуждаем любое девиантное, расистское или оскорбительное поведение. Наш аккаунт в твиттере ведут несколько администраторов, и не для всех из них английский язык является родным. Человек, ответивший на этот вопрос, очевидно, не распознал в нем злого умысла и неверно его интерпретировал: он предположил, что речь идет о возрасте, с которого можно будет посетить остров», — пояснили авторы проекта.
Позже создатели проекта столкнулись с еще рядом проблем. Например, 3D-аниматор из Бразилии заявила, что они украли ее образ танцующей чайки, позже ее аккаунт заблокировали. Еще один пользователь заметил сходство фона презентации с другими роликами.
Создатель Bitconnect — закрывшейся «биткоиновой пирамиды» — Карлос Матос заявил, что у него есть все основания направить в суд иск в адрес Криптоленда. В презентации появились мемориал и казино, названные в честь проекта Матоса, однако согласия на использование своего бренда он не давал.
Журналист TNW предположил, какое может быть будущее у Криптоленда. Согласно первому сценарию, организаторы соберут как можно больше инвестиций с криптоэнтузиастов, закроют проект и исчезнут с деньгами. Второй вариант развития событий заключается в том, что Макс Оливье и Хелена Лопез верят в успех «райского острова», но переоценивают свои возможности, что может «обернуться катастрофой».