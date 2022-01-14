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Райский остров криптоинвесторов или мошенническая схема: что такое Криптоленд и почему его критикуют

Виктория Шанина
Сегодня в 14:44

В начале ноября бизнесмены Макс Оливье и Хелена Лопез представили проект под названием Криптоленд (в оригинале — Cryptoland). Согласно анонсу, это отдаленная территория на архипелаге Фиджи, где будут созданы идеальные условия, чтобы объединить деятелей сферы криптовалют, NFT и прочих блокчейн-инициатив. Авторы проекта называют его «раем для криптоэнтузиастов», но в сети инициатива уже столкнулась с волной критики и обвинениями в мошенничестве. Рассказываем, что такое Криптоленд и как появились сомнения в этой идее.

Вместе с запуском сайта и публикацией анонса на ютьюб-канале Cryptoland появился 10-минутный мультфильм, в котором создатели рассказывают об инфраструктуре и развлечениях Криптоленда. Главным героем анимации стал персонаж-талисман Connie (от слова coin — «монета»), по сюжету он рассказывает новому гостю о райском острове, на котором уже вовсю кипит жизнь.

В ролике можно найти множество шуток и отсылок к криптоиндустрии. Например, вместо грузов на тренажерах в спортзале используются схемы ASIC для майнинга, в местном ресторане можно заказать сет «Ликвидность», а общественные туалеты называются ShitCoin.

Как пишет TNW, на Криптоленде будет 60 участков земли, которые можно купить с помощью NFT, а затем начать строить на них свои особняки. Общая площадь острова составляет 1,5 квадратного километра (примерно как три Ватикана). Основатели проекта планируют вложить в него как минимум 500 тыс. долларов.

Криптоленд привлек массовое внимание соцсетей в начале января, когда инженер-программист Молли Уайт решила изучить проект и рассказала о своих выводах в твиттере. Изначально девушка не восприняла презентацию всерьез, решив, что это сатира на современную гонку за криптовалютой.

Ролик, который проанализировала Уайт, уже удален с ютьюб-канала Криптоленда. Однако его можно посмотреть на другой платформе.

«На брелке с ключами от особняка Кристофера написано „Не твои ключи, не твой биткоин“. „Откуда вы берете эти безумные идеи?“ — спрашивает он. Connie указывает в направлении лачуги, откуда раздается звук смываемого туалета. В этот момент я была уверена, что это все какая‑то сатира»

«Многообещающее криптомошенничество — точнее проект — сумел высмеять криптовалютное сообщество лучше, чем любой сатирик, которого я когда‑либо видела. Вместе с тем это один из тех роликов, на которые действительно больно смотреть», — написала Уайт.

Этот твит стал началом большого треда, в котором программист подробно описала, что уже известно о Криптоленде. По ее словам, проект выглядит очень непродуманно, и, что самое неприятное, в перспективе может оказаться крупной мошеннической схемой.

Молли Уайт отметила, что не нашла никакой информации об авторах проекта, кроме статьи о том, что Макс Оливье и Хелена Лопез замешаны в незаконной публикации личных фотографий ютьюберов из Испании. В этом тексте предпринимателей называют «людьми, которых ненавидят все испанские блогеры».

Авторы идеи также заявляли, что уже приобрели остров, но, как выяснила Уайт, в сети все еще можно найти объявления о его продаже. Кроме того, в анонсе Криптоленд значился экологичным проектом, однако по документам запланирована вырубка части леса, а основным источником энергии заявлены дизельные генераторы.

Тред Молли Уайт стал вирусным в твиттере и набрал более 4000 ретвитов. Основатели Криптоленда прислали девушке письмо, в котором обвинили ее в публикации «ложной и порочащей информации об их проекте» и потребовали принести извинения. Также она получила предупреждение о нарушении авторских прав при использовании видео.

«Кажется, Криптоленд, полностью основанный на „идеологии“ блокчейна, использует централизованное вмешательство, когда им это выгодно. К счастью, децентрализованные сервисы существовали задолго до Web3, и кто‑то уже перезалил ролик на другой платформе»

К критике проекта присоединилось много пользователей, и некоторые из них решили узнать о проекте побольше, свои вопросы они начали оставлять в официальном твиттере Криптоленда. Юзер с ником @widesauce спросил, когда на территории острова наступает возраст согласия. Ответ представителя проекта стал очень резонансным — он написал, что это будет определяться «ментальной зрелостью».

«На случай, если они его удалят, черт возьми»

Вскоре этот твит удалили, а сомнительный ответ объяснили тем, что один из администраторов аккаунта неправильно понял вопрос.

«Мы в Cryptoland осуждаем любое девиантное, расистское или оскорбительное поведение. Наш аккаунт в твиттере ведут несколько администраторов, и не для всех из них английский язык является родным. Человек, ответивший на этот вопрос, очевидно, не распознал в нем злого умысла и неверно его интерпретировал: он предположил, что речь идет о возрасте, с которого можно будет посетить остров», — пояснили авторы проекта.

Позже создатели проекта столкнулись с еще рядом проблем. Например, 3D-аниматор из Бразилии заявила, что они украли ее образ танцующей чайки, позже ее аккаунт заблокировали. Еще один пользователь заметил сходство фона презентации с другими роликами.

«Они используют мою работу для продвижения своего видео. Это незаконно, так как образ разрешено использовать только в некоммерческих проектах»
«Они используют мою работу для продвижения своего видео. Это незаконно, так как образ разрешено использовать только в некоммерческих проектах»
«Вот откуда они украли это. Легко найти поиском по картинкам»

Создатель Bitconnect — закрывшейся «биткоиновой пирамиды» — Карлос Матос заявил, что у него есть все основания направить в суд иск в адрес Криптоленда. В презентации появились мемориал и казино, названные в честь проекта Матоса, однако согласия на использование своего бренда он не давал.

«Я впервые вижу это, и кто бы ни использовал мои имя, бренд или фото, он делает это без согласия и одобрения. Я определенно изучу вопрос подробнее и добьюсь справедливости. Авторам лучше связаться со мной, пока они не получили официальную претензию»

Журналист TNW предположил, какое может быть будущее у Криптоленда. Согласно первому сценарию, организаторы соберут как можно больше инвестиций с криптоэнтузиастов, закроют проект и исчезнут с деньгами. Второй вариант развития событий заключается в том, что Макс Оливье и Хелена Лопез верят в успех «райского острова», но переоценивают свои возможности, что может «обернуться катастрофой».

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