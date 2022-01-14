Райский остров криптоинвесторов или мошенническая схема: что такое Криптоленд и почему его критикуют

В начале ноября бизнесмены Макс Оливье и Хелена Лопез представили проект под названием Криптоленд (в оригинале — Cryptoland). Согласно анонсу, это отдаленная территория на архипелаге Фиджи, где будут созданы идеальные условия, чтобы объединить деятелей сферы криптовалют, NFT и прочих блокчейн-инициатив. Авторы проекта называют его «раем для криптоэнтузиастов», но в сети инициатива уже столкнулась с волной критики и обвинениями в мошенничестве. Рассказываем, что такое Криптоленд и как появились сомнения в этой идее. Вместе с запуском сайта и публикацией анонса на ютьюб-канале Cryptoland появился 10-минутный мультфильм, в котором создатели рассказывают об инфраструктуре и развлечениях Криптоленда. Главным героем анимации стал персонаж-талисман Connie (от слова coin — «монета»), по сюжету он рассказывает новому гостю о райском острове, на котором уже вовсю кипит жизнь.

В ролике можно найти множество шуток и отсылок к криптоиндустрии. Например, вместо грузов на тренажерах в спортзале используются схемы ASIC для майнинга, в местном ресторане можно заказать сет «Ликвидность», а общественные туалеты называются ShitCoin. Как пишет TNW, на Криптоленде будет 60 участков земли, которые можно купить с помощью NFT, а затем начать строить на них свои особняки. Общая площадь острова составляет 1,5 квадратного километра (примерно как три Ватикана). Основатели проекта планируют вложить в него как минимум 500 тыс. долларов. Криптоленд привлек массовое внимание соцсетей в начале января, когда инженер-программист Молли Уайт решила изучить проект и рассказала о своих выводах в твиттере. Изначально девушка не восприняла презентацию всерьез, решив, что это сатира на современную гонку за криптовалютой. Ролик, который проанализировала Уайт, уже удален с ютьюб-канала Криптоленда. Однако его можно посмотреть на другой платформе.

the keys to christopher's mansion say "not your keys, not your bitcoin" on the keychain. "where do you come up with these crazy ideas?" he asks. connie looks in the direction of a flushing toilet sound.

at this point i was strongly wondering if this was satire. pic.twitter.com/JYnmF5uN1j — Molly White (@molly0xFFF) January 4, 2022 «На брелке с ключами от особняка Кристофера написано „Не твои ключи, не твой биткоин“. „Откуда вы берете эти безумные идеи?“ — спрашивает он. Connie указывает в направлении лачуги, откуда раздается звук смываемого туалета. В этот момент я была уверена, что это все какая‑то сатира»

«Многообещающее криптомошенничество — точнее проект — сумел высмеять криптовалютное сообщество лучше, чем любой сатирик, которого я когда‑либо видела. Вместе с тем это один из тех роликов, на которые действительно больно смотреть», — написала Уайт. Этот твит стал началом большого треда, в котором программист подробно описала, что уже известно о Криптоленде. По ее словам, проект выглядит очень непродуманно, и, что самое неприятное, в перспективе может оказаться крупной мошеннической схемой. Молли Уайт отметила, что не нашла никакой информации об авторах проекта, кроме статьи о том, что Макс Оливье и Хелена Лопез замешаны в незаконной публикации личных фотографий ютьюберов из Испании. В этом тексте предпринимателей называют «людьми, которых ненавидят все испанские блогеры». Авторы идеи также заявляли, что уже приобрели остров, но, как выяснила Уайт, в сети все еще можно найти объявления о его продаже. Кроме того, в анонсе Криптоленд значился экологичным проектом, однако по документам запланирована вырубка части леса, а основным источником энергии заявлены дизельные генераторы. Тред Молли Уайт стал вирусным в твиттере и набрал более 4000 ретвитов. Основатели Криптоленда прислали девушке письмо, в котором обвинили ее в публикации «ложной и порочащей информации об их проекте» и потребовали принести извинения. Также она получила предупреждение о нарушении авторских прав при использовании видео.

apparently cryptoland, a project entirely based on the "ideology" of crypto, goes running to centralized interventions when it suits them.



fortunately decentralized services have existed since long before web3, and someone seems to have re-uploaded it to https://t.co/e0pB8gqj4M pic.twitter.com/6ejmSfsEbn — Molly White (@molly0xFFF) January 7, 2022 «Кажется, Криптоленд, полностью основанный на „идеологии“ блокчейна, использует централизованное вмешательство, когда им это выгодно. К счастью, децентрализованные сервисы существовали задолго до Web3, и кто‑то уже перезалил ролик на другой платформе»

К критике проекта присоединилось много пользователей, и некоторые из них решили узнать о проекте побольше, свои вопросы они начали оставлять в официальном твиттере Криптоленда. Юзер с ником @widesauce спросил, когда на территории острова наступает возраст согласия. Ответ представителя проекта стал очень резонансным — он написал, что это будет определяться «ментальной зрелостью».

in case they take it down: holy shit pic.twitter.com/U30cFalMpO — Lil Head Ass “EBAY” (@widesauce) January 5, 2022 «На случай, если они его удалят, черт возьми»

Вскоре этот твит удалили, а сомнительный ответ объяснили тем, что один из администраторов аккаунта неправильно понял вопрос. «Мы в Cryptoland осуждаем любое девиантное, расистское или оскорбительное поведение. Наш аккаунт в твиттере ведут несколько администраторов, и не для всех из них английский язык является родным. Человек, ответивший на этот вопрос, очевидно, не распознал в нем злого умысла и неверно его интерпретировал: он предположил, что речь идет о возрасте, с которого можно будет посетить остров», — пояснили авторы проекта. Позже создатели проекта столкнулись с еще рядом проблем. Например, 3D-аниматор из Бразилии заявила, что они украли ее образ танцующей чайки, позже ее аккаунт заблокировали. Еще один пользователь заметил сходство фона презентации с другими роликами.

They are using my asset (Seagull Rig) to promote their video. This is unauthorised, as it can only be used for non commercial projects. pic.twitter.com/4Jx5qN3J9L — Kamila Bianchi 🇧🇷🇬🇧 (she/her) (@kamilabianchi) January 8, 2022 «Они используют мою работу для продвижения своего видео. Это незаконно, так как образ разрешено использовать только в некоммерческих проектах» «Они используют мою работу для продвижения своего видео. Это незаконно, так как образ разрешено использовать только в некоммерческих проектах» «Они используют мою работу для продвижения своего видео. Это незаконно, так как образ разрешено использовать только в некоммерческих проектах»

pic.twitter.com/IhchkyfTxq — Dr. Neil A. Remir (@corlenbelspar) January 9, 2022 «Вот откуда они украли это. Легко найти поиском по картинкам»

Создатель Bitconnect — закрывшейся «биткоиновой пирамиды» — Карлос Матос заявил, что у него есть все основания направить в суд иск в адрес Криптоленда. В презентации появились мемориал и казино, названные в честь проекта Матоса, однако согласия на использование своего бренда он не давал.

This is the first time I see this and whoever is using my name, brand, or image here is using it without my approval and authorization. I will definitely look more into this and bring this dudes into justice. They may want to get in contact with me before they hear from me. — Carlos Matos (@cm_magolatino) January 5, 2022 «Я впервые вижу это, и кто бы ни использовал мои имя, бренд или фото, он делает это без согласия и одобрения. Я определенно изучу вопрос подробнее и добьюсь справедливости. Авторам лучше связаться со мной, пока они не получили официальную претензию»