перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
19-летний хакер подключился к десяткам Tesla. Он смог удаленно открыть двери и завести автомобиль 17:17
Айсултан Сеитов вернулся в Казахстан и рассказал об участии в протестах 17:15
MGM приобрела права на американскую адаптацию фильма «Дурак» Юрия Быкова 17:12
Шинейд О’Коннор госпитализировали после ее сообщений о намерении покончить с собой 16:43
Paramount опубликовала трейлер к 50-летию «Крестного отца». Картина вновь выйдет в прокат 16:24
V-A-C
Художники представят новые нецифровые игры на фестивале в «ГЭС-2». Гости тоже смогут поиграть! 16:16
Комик Слава Комиссаренко сообщил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск 15:19
«Кинопоиск» станет сопродюсером нового фильма Гая Ричи «Переводчик» 15:19
«Медуза»*: в мэрии Москвы ожидают от 30 до 90 тыс. случаев коронавируса в сутки 15:13
Умерла актриса Анастасия Вознесенская 14:59
Райский остров криптоинвесторов или мошенническая схема: что такое Криптоленд и почему его критикуют 14:44
Wikipedia
Мужчина, которого в детстве сфотографировали для обложки «Nevermind», вновь подал в суд на Nirvana 14:34
FKA Twigs выпустила микстейп «Caprisongs» 14:23
Аврил Лавин выпустила сингл «Love It When You Hate Me» 13:53
Леонида Волкова и Ивана Жданова включили в список экстремистов Росфинмониторинга 13:33
Uniqlo предупредил о повышении цен из‑за роста затрат на материалы и логистику 13:16
Кадр из сериала/kinopoisk.ru
NBC заказал пилотный эпизод сиквела «Квантового скачка». К роли Сэма может вернуться Скотт Бакула 12:45
Disney+ выпустит сериал по фильму «Живая сталь» от Шона Леви 11:53
Власти Австралии вновь аннулировали визу Новака Джоковича. Его собираются депортировать 11:44
В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса 11:37
Отключить рекламу

Uniqlo предупредил о повышении цен из‑за роста затрат на материалы и логистику

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:16

Японская розничная сеть повседневной одежды Uniqlo предупредила о возможном повышении цен. Об этом сообщает Bloomberg.

«Пришло время пересмотреть и повысить цены на некоторые товары, поскольку мы столкнулись с ростом затрат на материалы, логистику и ослаблением иены (денежная единица в Японии. — Прим. ред.)», — рассказал финансовый директор компания Fast Retailing Co. Такеши Оказаки.

Он отметил, что повышение будет «сильно ограничено».

Ранее о повышении цен на 9% по всему миру объявила шведская сеть IKEA, производящая и продающая мебель и товары для дома. Отмечалось, что изделия станут дороже в зависимости от уровня инфляции в каждом регионе.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Bloomberg
Ikea
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить