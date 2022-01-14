Uniqlo предупредил о повышении цен из‑за роста затрат на материалы и логистику

Японская розничная сеть повседневной одежды Uniqlo предупредила о возможном повышении цен. Об этом сообщает Bloomberg.

«Пришло время пересмотреть и повысить цены на некоторые товары, поскольку мы столкнулись с ростом затрат на материалы, логистику и ослаблением иены (денежная единица в Японии. — Прим. ред.)», — рассказал финансовый директор компания Fast Retailing Co. Такеши Оказаки.

Он отметил, что повышение будет «сильно ограничено».

Ранее о повышении цен на 9% по всему миру объявила шведская сеть IKEA, производящая и продающая мебель и товары для дома. Отмечалось, что изделия станут дороже в зависимости от уровня инфляции в каждом регионе.