Disney+ выпустит сериал по фильму «Живая сталь» от Шона Леви

Disney+ разрабатывает сериал по мотивам фильма «Живая сталь» 2011 года от режиссера Шона Леви. Об этом сообщает Deadline.

В настоящее время сервис ищет сценариста для шоу. Продюсированием проекта займутся Роберт Земекис («Назад в будущее»), Джек Рапке («„Изгой“»), а также Дон Мерфи, Сьюзан Монтфорд и Леви, работающие над оригинальным фильмом.

Картина «Живая сталь» основана на рассказе Ричарда Мэтисона «Сталь» 1956 года. Фильм рассказывает об отце-боксере и сыне, которые примеряются после долгих лет разлуки. Неожиданно они находят на свалке устаревшего робота для спаррингов.

В киноленте снялись Хью Джекман, Эванджелин Лилли и Энтони Маки. Вернется ли в сериал кто‑то из актеров оригинального фильма, неизвестно. Ранее Леви заявлял, что после выхода «Живой стали» на Netflix, он говорил с Джекманом о продолжении.