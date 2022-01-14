Хакеры взломали сайты украинских министерств и заявили о хищении персональных данных граждан

В ночь на 14 января хакеры взломали сайты украинских МИД, Минобрнауки, Минагрополитики и Министерства по делам ветеранов. На них вместо привычного интерфейса появилось обращение неизвестных к жителям Украины. Об этом сообщает РБК, на момент написания заметки ни один из указанных сайтов не открывался.

В обращении на украинском, русском и польском языках было сказано: «Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России. — Прим. ред.) УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли».