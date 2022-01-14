Tears for Fears выпустили трек в поддержку женщин «Break the Man»

Британская группа Tears for Fears выпустила новый сингл под названием «Break the Man». Это третья песня с первого за 17 лет альбома группы «The Tipping Point», который выйдет 25 февраля.

«Break the Man» посвящен женщинам, которые борются против патриархата. «Четыре года жизни с Дональдом Трампом, а также движение #MeToo породили эту песню. Мне повезло быть в семье, окруженной сильными женщинами: моей женой и дочерьми. В женщинах есть эта спокойная мудрость, которой нет у мужчин, потому что мы большую часть времени слишком заняты тем, чтобы показывать, какие у нас большие члены», — рассказали участники группы.