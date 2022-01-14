Tears for Fears выпустили трек в поддержку женщин «Break the Man»

Британская группа Tears for Fears выпустила новый сингл под названием «Break the Man». Это третья песня с первого за 17 лет альбома группы «The Tipping Point», который выйдет 25 февраля.
«Break the Man» посвящен женщинам, которые борются против патриархата. «Четыре года жизни с Дональдом Трампом, а также движение #MeToo породили эту песню. Мне повезло быть в семье, окруженной сильными женщинами: моей женой и дочерьми. В женщинах есть эта спокойная мудрость, которой нет у мужчин, потому что мы большую часть времени слишком заняты тем, чтобы показывать, какие у нас большие члены», — рассказали участники группы.
В грядущую пластинку «The Tipping Point» войдет девять песен, наполненных личной трагедией и политическими потрясениями. В альбоме затрагивается климатический кризис, движения #MeToo и Black Lives Matter, а также смерть жены одного из основателей группы Роланда Орзабала в 2017 году.
В октябре 2021 года коллектив выпустил заглавный трек с пластинки «The Tipping Point», а в декабре — второй сингл «No Small Thing».
«Tears for Fears» — синти-поп- и нью-вейв-дуэт, созданный в 80-х годах Роландом Орзабалом и Куртом Смитом. Коллектив наиболее известен своими хитами «Everybody Wants to Rule the World», «Head over Heels», «Mad World», «Pale Shelter», «Shout», «Sowing the Seeds of Love» и «Woman in Chains».