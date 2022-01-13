Muse показали видео на новый сингл «Won’t Stand Down». Клип снят в Киеве

Британская рок-группа Muse выпустила сингл «Won’t Stand Down» и показала видео на него. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе коллектива.

Видеоряд клипа вышел таким же мрачным и агрессивным, как и звучание самого трека. «„Won’t Stand Down“ — песня о том, как отстоять свою позицию в борьбе с теми, кто насмехается над вами — на детской площадке, на работе или где угодно», — говорит фронтмен коллектива Мэтт Беллами.