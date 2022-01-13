перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Muse/YouTube
Muse показали видео на новый сингл «Won’t Stand Down». Клип снят в Киеве 22:46
Принц Эндрю лишился воинских званий на фоне обвинений в изнасиловании 21:46
Необъяснимые звуки, убийства под Синатру и второе значение MILF: самые странные факты из «Википедии» 21:23
Вандал пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской в «Ельцин-центре» 21:11
«Молчат дома» выступят на Coachella — первыми из всех русскоязычных коллективов 20:31
Неизданная песня Летова, сценарий «Дюны» в сети и другие новости дня
20:01 дайджест
Джонни Марр рассказал, что не поддерживает близкие отношения с Моррисси: «Мы очень разные» 18:54
Под картиной Боттичелли нашли эскиз Мадонны с младенцем 18:17
Бастрыкин: блогеры должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ 17:43
Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images
Риз Уизерспун предсказала криптобудущее и вызвала волну критики (и мемов) 17:22
Netflix показал трейлер фильма «Anne+» по одноименному телесериалу 16:54
В сети опубликовали сценарий «Дюны» Дени Вильнева 16:53
Группа «ДДТ» собрала рекордные 25 млн рублей на выпуск нового альбома 16:35
Пит Дэвидсон снимется в триллере от режиссера «Судной ночи» 16:08
jaakkok/Unsplash
Власти Финляндии в третий раз введут режим ЧП из‑за ситуации с коронавирусом 15:56
Вдова Егора Летова выложила его ранее неизвестную композицию. Она планирует продолжить публикацию 15:50
Новый альбом Аврил Лавин выйдет в конце февраля 15:25
Клип на «Baby Shark» стал первым роликом на ютьюбе, набравшим 10 млрд просмотров 15:10
На «Муз-ТВ» подали иск из‑за «свадьбы» Киркорова и Давы 14:56
Metronomy/YouTube
Ностальгия по подростковым годам в новом клипе Metronomy 14:45
Отключить рекламу

Muse показали видео на новый сингл «Won’t Stand Down». Клип снят в Киеве

Денис Ламехов
Сегодня в 22:46

Британская рок-группа Muse выпустила сингл «Won’t Stand Down» и показала видео на него. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе коллектива.

Видеоряд клипа вышел таким же мрачным и агрессивным, как и звучание самого трека. «„Won’t Stand Down“ — песня о том, как отстоять свою позицию в борьбе с теми, кто насмехается над вами — на детской площадке, на работе или где угодно», — говорит фронтмен коллектива Мэтт Беллами.

Ролик снят в Киеве. Над ним работал режиссер Джаред Хоган, ранее сотрудничавший с австрало-японским и американским рэпером Joji и норвежской инди-поп певицей Girl in Red.

В комментариях в ютьюб-аккаунте коллектива пользователи в основном положительно отозвались о новом треке: «Рад слышать, что они снова берут тяжелые риффы», «Muse с брейкдаунами — то, чего не хватало моей жизни», «Очень классная песня! Как в нулевые попал. Спасибо за творчество!».

Последний, восьмой по счету студийный альбом Muse «Simulation Theory» вышел в ноябре 2018-го. В прошлом июне коллектив выпустил обновленную пластинку «Origin of Symmetry» 2001 года. В нее музыканты включили ремиксы 11 композиций и песню «Futurism», ранее выходившую лишь в Японии.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить