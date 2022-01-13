Muse показали видео на новый сингл «Won’t Stand Down». Клип снят в Киеве

Британская рок-группа Muse выпустила сингл «Won’t Stand Down» и показала видео на него. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе коллектива.
Видеоряд клипа вышел таким же мрачным и агрессивным, как и звучание самого трека. «„Won’t Stand Down“ — песня о том, как отстоять свою позицию в борьбе с теми, кто насмехается над вами — на детской площадке, на работе или где угодно», — говорит фронтмен коллектива Мэтт Беллами.
Ролик снят в Киеве. Над ним работал режиссер Джаред Хоган, ранее сотрудничавший с австрало-японским и американским рэпером Joji и норвежской инди-поп певицей Girl in Red.
В комментариях в ютьюб-аккаунте коллектива пользователи в основном положительно отозвались о новом треке: «Рад слышать, что они снова берут тяжелые риффы», «Muse с брейкдаунами — то, чего не хватало моей жизни», «Очень классная песня! Как в нулевые попал. Спасибо за творчество!».
Последний, восьмой по счету студийный альбом Muse «Simulation Theory» вышел в ноябре 2018-го. В прошлом июне коллектив выпустил обновленную пластинку «Origin of Symmetry» 2001 года. В нее музыканты включили ремиксы 11 композиций и песню «Futurism», ранее выходившую лишь в Японии.