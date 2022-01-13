Неизданная песня Летова, сценарий «Дюны» в сети и другие новости дня

За последние сутки во всем мире коронавирусом заразились 3 395 785 человек — это новый антирекорд за всю пандемию. В России за 24 часа выявили 21 155 случаев COVID-19 — это на 3209 больше, чем вчера.

Председатель СК Александр Бастрыкин сделал несколько громких заявлений: о том, что блогеры должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ, что экспертиза признала вменяемым Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в госуниверситете Перми, и что контроль за оборотом оружия нужно передать от Росгвардии к МВД.

Алия Назарбаева, младшая дочь бывшего президента Казахстана, впервые прокомментировала протесты в стране. Она назвала происходящее «трагическими событиями» и выразила соболезнования семьям погибших.

Мелодрама Жоры Крыжовникова «Лед-2» вышла в прокат в Китае. Компания-дистрибьютор надеется, что фильм поможет популяризировать российскую культуру, а также поднимет дух перед зимней Олимпиадой.

Deadline опубликовал 111 страниц сценария «Дюны» Дени Вильнева. Режиссер отметил, что адаптация книги Фрэнка Герберта 1965 года стала не только осуществлением его давней мечты, но и шансом рассказать множество киножанровых историй.

Дензел Вашингтон рассказал, что сценарий третьего «Великого уравнителя» уже готов. Режиссер первых двух картин Антуан Фукуа ведет переговоры о работе над третьим фильмом.

Клип на детскую песню «Baby Shark» набрал на ютьюбе 10 млрд просмотров — первым за всю историю видеохостинга. Авторы ролика отметили, что такое число может означать, что все люди, живущие на Земле, видели клип хотя бы один раз.

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта — это запись проекта «Посев», который Летов собрал до образования «Гражданской обороны». Чумакова планирует выпустить все имеющиеся у нее записи «Посева».

Адель поделилась клипом на песню «Oh My God» со своего последнего альбома «30». Ролик черно-белый, его действие разворачивается в замкнутом пространстве, а сама Адель поет в разных образах в окружении танцоров.

Новое видео выпустили и Metronomy — как и в предыдущем их клипе, дело происходит в квартире, где участники группы собираются вместе. Они ностальгируют по подростковым годам и ушедшим двухтысячным: кнопочные телефоны, MS Paint и надежды на будущее.

И, наконец, новость для фан-клуба британской группы The Smiths. Джонни Марр рассказал, что не поддерживает близкие отношения с Моррисси: «Не секрет, что я довольно близок со всеми, с кем работал, за исключением этого единственного и очевидного примера».