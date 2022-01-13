Белорусская группа «Молчат дома» выступит на фестивале Coachella, который пройдет в апреле 2022 года в городе Индио, штат Калифорния. Об этом участники коллектива сообщили в официальном инстаграм-аккаунте.
«Молчат дома» станут первым русскоязычным коллективом, принявшим участие в мероприятии. В 2020 году предполагалось, что эту роль исполнит группа «Ленинград», однако фестиваль был отменен из‑за пандемии COVID-19. В списке музыкантов в этом году она отсутствует.
«Молчат дома» сыграют на Coachella 17 апреля. Само событие будет проходить в течение двух уик-эндов — 15–17 и 22–24 апреля. Его хедлайнерами станут Канье Уэст, Билли Айлиш и Гарри Стайлз.
В ноябре 2021 года «Молчат дома» стали героями очередного выпуска «Узнать за 10 секунд». Музыканты рассказали, что думают о постпанке, Цое и отмененном из‑за коронавируса американском туре, а также порассуждали о проблемах в русскоязычной музыке.