Белорусская группа «Молчат дома» выступит на фестивале Coachella, который пройдет в апреле 2022 года в городе Индио, штат Калифорния. Об этом участники коллектива сообщили в официальном инстаграм-аккаунте.

«Молчат дома» станут первым русскоязычным коллективом, принявшим участие в мероприятии. В 2020 году предполагалось, что эту роль исполнит группа «Ленинград», однако фестиваль был отменен из‑за пандемии COVID-19. В списке музыкантов в этом году она отсутствует.