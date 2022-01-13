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Необъяснимые звуки, убийства под Синатру и второе значение MILF: самые странные факты из «Википедии»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:23

«Википедия» — самая большая и полная энциклопедия из когда‑либо создававшихся человечеством. Неудивительно, что фактов о странных и диких вещах в ней тоже больше всего. Но чтобы пробраться к ним через тонны информации, следует потратить немало времени. Этим и занимается 22-летняя Энни Рауверда из Мичигана, США.

В своем инстаграм-аккаунте @depthsofwikipedia («Глубины „Википедии“») она постит самые удивительные факты из онлайн-энциклопедии, которые ей удается найти — от статьи об экстремальной глажке до материала о черепахе, у которой было так много секса, что она спасла свой вид.

В разговоре с Vice Рауверда сказала, что ее увлечение «Википедией» началось с раннего детства. Родители разрешали выходить девочке в онлайн лишь с образовательными целями, в результате большая часть ее детства прошла именно на сайте свободной энциклопедии. Иногда Рауверда специально брала в школе задания сделать доклад на какую‑нибудь тему, например о Монголии. А затем превращала полученные из «Вики» знания в презентации PowerPoint.

Аккаунт @depthsofwikipedia она создала абсолютно случайно. «Я просто хотела перебросить с телефона все скриншоты, чтобы очистить память», — вспоминает девушка. Во время пандемии и локдауна она сделала первый пост — о научных исследованиях, которые доказали, что американские горки помогают пациентам избавиться от камней в почках.

«В октябре 2016 года журнал Американской ассоциации остеопатов опубликовал статью „Валидация функциональной модели чашечно-лоханочной системы почки для оценки прохождения почечных камней во время катания на американских горках“»

«Свой первый пост я сделала в апреле 2020 года. К июлю у меня было более 3000 подписчиков. Именно тогда я поняла, что другие люди тоже интересовались этими фактами», — сказала Рауверда.

Сейчас на ее аккаунт подписаны больше полумиллиона человек, а записи набирают десятки тысяч просмотров. Ее посты просматривают и звезды — актрисы Эмма Робертс и Оливия Уайлд, музыкант Джон Мейер и певец Трой Сиван.

«„Лысый — волосатый“ — распространенная шутка в российском политическом дискурсе, отсылающая к эмпирическому правилу преемственности государственных лидеров: за лысым или лысеющим лидером идет волосатый, и наоборот. Закономерность можно проследить с 1825 года, когда Николай I сменил своего покойного брата Александра на посту российского императора»

Один из самых популярных постов в инстаграме Рауверды — о самце черепахи Диего, который так много занимался сексом, что спас свой вид. У него около 240 тыс. лайков.

Комментарий Рауверды: «Он выглядит таким гордым»

Контентмейкерша говорит, что всегда старается найти что‑то забавное и неожиданное, но в то же время знакомое. Пост должен раскрывать неизвестные аспекты широко известных вещей, это ключ к тому, чтобы материал стал вирусным. «Это могут быть такие вещи, как квадратный арбуз или, скажем, просто изображение коровы с надписью „Это здоровая корова, лежащая на спине, не обездвиженная“», — делится девушка.

«Раздел „Научные исследования“. Это здоровая корова, лежащая на спине, не обездвиженная. Она может встать, когда пожелает»

По мнению Vice, в отличие от других подобных сообществ, инстаграм Рауверды отражает юмор поколения Z. Во многом он определяется постиронией, в которой искренние и ироничные чувства смешиваются друг с другом.

«Экстремальная глажка — экстремальный спорт, в котором люди занимаются глажкой вещей в труднодоступных местах»
«Дерево, которое владеет собой, — белый дуб, который, по легенде, владеет собой, и землей в радиусе 2,4 метров от основания. Находится в Джорджии, США»
«Стаббс — домашний кот, который был почетным мэром местности Талкитна, Аляска, США, с июля 1997 года до своей смерти в июле 2017-го»
«Питтсбургский туалет, часто называемый „Питтсбургским горшком“, — распространенное приспособление в домах, построенных до Второй мировой войны, в Питтсбурге. Представляет собой унитаз, установленный в подвале, без прилегающих стен»
«Боулинг индейкой. Мисс Огайо 2006 года играет индейкой в боулинг в Уилловике, штат Огайо»
Название статьи: «Вмешательство США в смены режимов». Примечание: «Эта статья может быть слишком длинной для удобного чтения и навигации»
«MILF — аббревиатура от Mother I’d Like to Fuck („Мама, которую я бы хотел трахнуть“). Также может относиться к Moro Islamic Liberation Front (Исламский освободительный фронт моро) — исламистской организации, которая борется за создание автономного региона для народов моро на юге Филиппин»

Но, кроме шуток, в аккаунте Рауверды есть действительно удивительная информация из «Вики». Знали ли вы, что было сразу несколько успешных кейсов защиты, когда в суде обвиняемые ссылались на франшизу «Матрицы»? Их признавали невиновными в преступлениях, поскольку суд решал, что они действительно думали, что мир вокруг них — компьютерная симуляция.

Или как насчет того факта, что с 2002 по 2012 год по Филиппинам прокатилась целая война убийств, совершенных из‑за исполнения песни Фрэнка Синатры «My Way»?

«Убийства под „My Way“ — социальное явление на Филиппинах, связанное с рядом споров, закончившихся убийствами и возникших в караоке-барах из‑за исполнения песни „My Way“, популяризованной Фрэнком Синатрой»

Ну, и, конечно, всем пригодятся списки: список изобретателей, убитых своими изобретениями, список звуков, которые издают животные, список звуков, источник которых неизвестен, и даже список сексуально активных пап римских (все это, естественно, тоже можно найти в «Википедии»).

«Список необъяснимых звуков — жутко!»

Сейчас Рауверда — одна из участников всемирного волонтерского сообщества редакторов «Википедии». А еще она регулярно проводит вики-марафоны — мероприятия, на которых учит будущих редакторов правильно писать и оформлять статьи для онлайн-энциклопедии.

Рауверда изучает неврологию в Мичиганском университете, но не собирается работать по специальности. Ей больше по душе карьера преподавательницы, писательницы-фрилансера или комикессы. Уже сейчас она думает, как превратить свои знания, полученные из «Википедии», в комедийное шоу в стиле викторины. С его помощью она рассчитывает повысить уровень знаний у аудитории, не вылезающей из интернета.

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