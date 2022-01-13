Необъяснимые звуки, убийства под Синатру и второе значение MILF: самые странные факты из «Википедии»

«Википедия» — самая большая и полная энциклопедия из когда‑либо создававшихся человечеством. Неудивительно, что фактов о странных и диких вещах в ней тоже больше всего. Но чтобы пробраться к ним через тонны информации, следует потратить немало времени. Этим и занимается 22-летняя Энни Рауверда из Мичигана, США.
В своем инстаграм-аккаунте @depthsofwikipedia («Глубины „Википедии“») она постит самые удивительные факты из онлайн-энциклопедии, которые ей удается найти — от статьи об экстремальной глажке до материала о черепахе, у которой было так много секса, что она спасла свой вид.
В разговоре с Vice Рауверда сказала, что ее увлечение «Википедией» началось с раннего детства. Родители разрешали выходить девочке в онлайн лишь с образовательными целями, в результате большая часть ее детства прошла именно на сайте свободной энциклопедии. Иногда Рауверда специально брала в школе задания сделать доклад на какую‑нибудь тему, например о Монголии. А затем превращала полученные из «Вики» знания в презентации PowerPoint.
Аккаунт @depthsofwikipedia она создала абсолютно случайно. «Я просто хотела перебросить с телефона все скриншоты, чтобы очистить память», — вспоминает девушка. Во время пандемии и локдауна она сделала первый пост — о научных исследованиях, которые доказали, что американские горки помогают пациентам избавиться от камней в почках.
«Свой первый пост я сделала в апреле 2020 года. К июлю у меня было более 3000 подписчиков. Именно тогда я поняла, что другие люди тоже интересовались этими фактами», — сказала Рауверда.
Сейчас на ее аккаунт подписаны больше полумиллиона человек, а записи набирают десятки тысяч просмотров. Ее посты просматривают и звезды — актрисы Эмма Робертс и Оливия Уайлд, музыкант Джон Мейер и певец Трой Сиван.
Один из самых популярных постов в инстаграме Рауверды — о самце черепахи Диего, который так много занимался сексом, что спас свой вид. У него около 240 тыс. лайков.
Контентмейкерша говорит, что всегда старается найти что‑то забавное и неожиданное, но в то же время знакомое. Пост должен раскрывать неизвестные аспекты широко известных вещей, это ключ к тому, чтобы материал стал вирусным. «Это могут быть такие вещи, как квадратный арбуз или, скажем, просто изображение коровы с надписью „Это здоровая корова, лежащая на спине, не обездвиженная“», — делится девушка.
По мнению Vice, в отличие от других подобных сообществ, инстаграм Рауверды отражает юмор поколения Z. Во многом он определяется постиронией, в которой искренние и ироничные чувства смешиваются друг с другом.
Но, кроме шуток, в аккаунте Рауверды есть действительно удивительная информация из «Вики». Знали ли вы, что было сразу несколько успешных кейсов защиты, когда в суде обвиняемые ссылались на франшизу «Матрицы»? Их признавали невиновными в преступлениях, поскольку суд решал, что они действительно думали, что мир вокруг них — компьютерная симуляция.
Или как насчет того факта, что с 2002 по 2012 год по Филиппинам прокатилась целая война убийств, совершенных из‑за исполнения песни Фрэнка Синатры «My Way»?
Ну, и, конечно, всем пригодятся списки: список изобретателей, убитых своими изобретениями, список звуков, которые издают животные, список звуков, источник которых неизвестен, и даже список сексуально активных пап римских (все это, естественно, тоже можно найти в «Википедии»).
Сейчас Рауверда — одна из участников всемирного волонтерского сообщества редакторов «Википедии». А еще она регулярно проводит вики-марафоны — мероприятия, на которых учит будущих редакторов правильно писать и оформлять статьи для онлайн-энциклопедии.
Рауверда изучает неврологию в Мичиганском университете, но не собирается работать по специальности. Ей больше по душе карьера преподавательницы, писательницы-фрилансера или комикессы. Уже сейчас она думает, как превратить свои знания, полученные из «Википедии», в комедийное шоу в стиле викторины. С его помощью она рассчитывает повысить уровень знаний у аудитории, не вылезающей из интернета.