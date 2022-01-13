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Джонни Марр рассказал, что не поддерживает близкие отношения с Моррисси: «Мы очень разные»

Денис Ламехов
Сегодня в 18:54

Экс-гитарист The Smiths Джонни Марр рассказал, что не поддерживает близкие отношения с бывшим вокалистом коллектива Стивеном Патриком Моррисси. Его слова передает NME.

«Одна из причин, по которой я играл в большом количестве групп, — мое желание быть им преданным. Не секрет, что я довольно близок со всеми, с кем работал, за исключением этого единственного и очевидного примера. Не секрет и то, что мы с Моррисси очень разные», — заявил музыкант.

Марр добавил: «Единственное, что превратилось в дерьмо, — это The Smiths. Жаль, но дерьмо случается. Мне очень горько говорить в таких терминах о группе, которую я собрал и любил, но давайте посмотрим правде в глаза».

Британская рок-группа The Smiths, один из наиболее влиятельных музыкальных коллективов 80-х в пост-панк- и нью-вейв-среде, распалась в 1987 году вскоре после ухода Джонни Марра. Она просуществовала всего пять лет. С тех пор Моррисси сделал звездную сольную карьеру, а Марр успел поиграть с американской инди-рок-группой Modest Mouse, британцами The Cribs и множеством других коллективов, а также выпустил несколько работ под собственным именем.

Высказывания и публичные жесты Моррисси не раз вызывали волну критики. Так, в 2019 году он прикрепил на лацкан пиджака значок с логотипом ультраправой антиисламской партии For Britain Movement, а затем высказался в поддержку ее лидера Энн Мари Уотерс. Обвинения в расизме он раз за разом отвергал.

Предлагаем перечитать архивный материал «Афиши», где собраны десять песен Моррисси и The Smiths, которые вы могли не слышать: от баллады «Please, Please, Please, Let Me Get What I Want» до кавер-версии «Moon River».

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