Джонни Марр рассказал, что не поддерживает близкие отношения с Моррисси: «Мы очень разные»

Экс-гитарист The Smiths Джонни Марр рассказал, что не поддерживает близкие отношения с бывшим вокалистом коллектива Стивеном Патриком Моррисси. Его слова передает NME.

«Одна из причин, по которой я играл в большом количестве групп, — мое желание быть им преданным. Не секрет, что я довольно близок со всеми, с кем работал, за исключением этого единственного и очевидного примера. Не секрет и то, что мы с Моррисси очень разные», — заявил музыкант.

Марр добавил: «Единственное, что превратилось в дерьмо, — это The Smiths. Жаль, но дерьмо случается. Мне очень горько говорить в таких терминах о группе, которую я собрал и любил, но давайте посмотрим правде в глаза».

Британская рок-группа The Smiths, один из наиболее влиятельных музыкальных коллективов 80-х в пост-панк- и нью-вейв-среде, распалась в 1987 году вскоре после ухода Джонни Марра. Она просуществовала всего пять лет. С тех пор Моррисси сделал звездную сольную карьеру, а Марр успел поиграть с американской инди-рок-группой Modest Mouse, британцами The Cribs и множеством других коллективов, а также выпустил несколько работ под собственным именем.

Высказывания и публичные жесты Моррисси не раз вызывали волну критики. Так, в 2019 году он прикрепил на лацкан пиджака значок с логотипом ультраправой антиисламской партии For Britain Movement, а затем высказался в поддержку ее лидера Энн Мари Уотерс. Обвинения в расизме он раз за разом отвергал.

