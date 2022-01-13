Netflix показал трейлер фильма «Anne +» по одноименному телесериалу

Вышел официальный трейлер драматического фильма «Anne +», основанного на голландском телесериале «Anne Plus». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.

Первый сезон сериала «Anne Plus» вышел 30 сентября 2018 года. Шоу рассказывает о личной жизни 24-летней лесбиянки Энн, которая познает свою сексуальную идентичность.

В полнометражной картине девушка познакомится с небинарным дрэг-художником Лу. Он предложит ей новый взгляд на любовь, сексуальность и жизнь в целом.