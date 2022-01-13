Netflix показал трейлер фильма «Anne +» по одноименному телесериалу

Вышел официальный трейлер драматического фильма «Anne +», основанного на голландском телесериале «Anne Plus». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.
Первый сезон сериала «Anne Plus» вышел 30 сентября 2018 года. Шоу рассказывает о личной жизни 24-летней лесбиянки Энн, которая познает свою сексуальную идентичность.
В полнометражной картине девушка познакомится с небинарным дрэг-художником Лу. Он предложит ей новый взгляд на любовь, сексуальность и жизнь в целом.
Главную роль в картине играет Ханна ван Влит. Также в ролях: Джейд Олиберг, Элин ван Гилс, Джуман Фаттал, Джесси Менса и другие.
Премьера драматического фильма «Anne +» запланирована на Netflix на 11 февраля.