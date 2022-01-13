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Власти Финляндии в третий раз введут режим ЧП из‑за ситуации с коронавирусом

Виктория Шанина
Сегодня в 15:56

Правительство Финляндии совместно с президентом планирует ввести режим чрезвычайного положения из‑за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19. Об этом сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.

Этот вопрос министерская группа по борьбе с коронавирусом рассмотрит в конце этой недели либо на следующей. После введения режима ЧП в силу вступит чрезвычайный закон для поддержания функционирования системы здравоохранения.

Закон предполагает обеспечение работы социальной и медицинской помощи на начальном этапе. Введение новых ограничений не планируется.

В период пандемии ковида правительство Финляндии уже дважды вводило чрезвычайное положение — весной 2020-го и 2021 года. По данным ВОЗ, всего с начала пандемии в стране было выявлено 347 276 случаев заражения коронавирусом, из них 45 тыс. — за последние семь дней.

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