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Пит Дэвидсон снимется в триллере от режиссера «Судной ночи»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:08

Актер и комик Пит Дэвидсон снимется в хоррор-триллере под названием «Дом». Об этом сообщает Deadline.

Он сыграет роль молодого человека по имени Макс, который устраивается работать в дом престарелых. Там он понимает, что его обитатели и смотрители хранят зловещие тайны. Макс решает исследовать здание и четвертый этаж, который находится под запретом. Неожиданно он обнаруживает связь со своим собственным детством в окружении приемных родителей и домом престарелых.

Съемки «Дома» начнутся в конце января. Режиссером фильма выступит Джеймс ДеМонако, который написал сценарий ко всем частям «Судного дня», а также поставил первые три фильма франшизы.

Звездная актерская карьера Дэвидсона началась с главной роли в картине Джадда Апатоу «Король Стейтен-Айленда». Его комедийные способности и драматические повороты были высоко оценены критиками. Последний раз Дэвидсон появлялся на большом экране в фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». В нем он сыграл наемника Ричарда (Дика) Герца.

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