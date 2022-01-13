Клип на «Baby Shark» стал первым роликом на ютьюбе, набравшим 10 млрд просмотров

Клип на детскую песню «Baby Shark» на ютьюбе набрал 10 млрд просмотров. Это первый случай за всю историю видеохостинга.
Как отмечает Korea Herald со ссылкой на компанию Pinkfong, рекордную отметку ролик преодолел 13 января в 10.00 по московскому времени. На момент написания этой новости у клипа 10 млрд и 1 млн просмотров, а также 32 млн лайков.
Видео с треком «Baby Shark» выпустила компания Pinkfong в июне 2016 года. Изначально песня была не очень известна, но после того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а Pinkfong придумала легко запоминающийся танец, она стала мировым хитом.
В ноябре 2020 года клип преодолел отметку в 7 млрд просмотров, обогнав музыкальный ролик на мегахит Luis Fonsi и Daddy Yankee «Despacito». «Baby Shark» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное видео на ютьюбе.
Трек также попал в глобальные музыкальные чарты. В 2019 году он занял 32-ю строчку рейтинга Billboard Hot 100 и шестую — в официальных британских чартах.
В Pinkfong отметили, что 10 млрд — это огромное число, которое превышает даже население всей Земли, которое Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA) обозначил в 7,8 млрд человек. По словам представителей компании, такое число просмотров может означать, что все люди, живущие на Земле, видели этот ролик хотя бы один раз.