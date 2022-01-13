Клип на «Baby Shark» стал первым роликом на ютьюбе, набравшим 10 млрд просмотров

Как отмечает Korea Herald со ссылкой на компанию Pinkfong, рекордную отметку ролик преодолел 13 января в 10.00 по московскому времени. На момент написания этой новости у клипа 10 млрд и 1 млн просмотров, а также 32 млн лайков.

Клип на детскую песню «Baby Shark» на ютьюбе набрал 10 млрд просмотров. Это первый случай за всю историю видеохостинга.

Видео с треком «Baby Shark» выпустила компания Pinkfong в июне 2016 года. Изначально песня была не очень известна, но после того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а Pinkfong придумала легко запоминающийся танец, она стала мировым хитом.

В ноябре 2020 года клип преодолел отметку в 7 млрд просмотров, обогнав музыкальный ролик на мегахит Luis Fonsi и Daddy Yankee «Despacito». «Baby Shark» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное видео на ютьюбе.

Трек также попал в глобальные музыкальные чарты. В 2019 году он занял 32-ю строчку рейтинга Billboard Hot 100 и шестую — в официальных британских чартах.

В Pinkfong отметили, что 10 млрд — это огромное число, которое превышает даже население всей Земли, которое Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA) обозначил в 7,8 млрд человек. По словам представителей компании, такое число просмотров может означать, что все люди, живущие на Земле, видели этот ролик хотя бы один раз.