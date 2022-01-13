Новый альбом Аврил Лавин выйдет в конце февраля

25 февраля канадская певица Аврил Лавин выпустит свой седьмой студийный альбом «Love Sux». Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Ultimate Music.
В сети также появилась обложка грядущего релиза. На ней изображена певица на красном фоне с черными воздушными шариками.
Кроме того, Лавин анонсировала сингл «Love It When You Hate Me», премьера которого состоится 14 января.
В своем интервью Entertainment Weekly певица рассказала, что в грядущем альбоме она вернулась к тому звучанию, которое повлияло на нее в начале карьеры.
«Я подумала: „Да к черту!“ Вернемся к звучанию живых барабанов и электрогитар. Получится быстро, весело и просто. Это чистый рок-н-ролл: от начала до конца», — добавила Лавин.
Трек-лист альбома «Love Sux»
- «Cannonball»
- «Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly)»
- «Bite Me»
- «Love It When You Hate Me (feat. Blackbear)»
- «Love Sux»
- «Kiss Me Like the World Is Ending»
- «Avalanche»
- «Déjà vu»
- «F.U.»
- «All I Wanted (feat. Blink-182’s Mark Hoppus)»
- «Date to Love Me»
- «Break of a Heartache»
Аврил Лавин — одна из главных музыкальных икон XXI века. Ее дебютный альбом «Let Go» 2002 года разошелся 16-миллионным тиражом, а многие хиты с него остаются популярными даже сейчас. В 2007 году ее клип «Girlfriend» стал первым роликом на ютьюбе, который набрал 100 млн просмотров, а сама песня возглавила Billboard Hot 100.
За свою карьеру Лавин удостоилась восьми номинаций на «Грэмми», девяти премий Juno, а также вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая артистка, когда‑либо возглавлявшая британский альбомный чарт.