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Новый альбом Аврил Лавин выйдет в конце февраля

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:25

25 февраля канадская певица Аврил Лавин выпустит свой седьмой студийный альбом «Love Sux». Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Ultimate Music.

В сети также появилась обложка грядущего релиза. На ней изображена певица на красном фоне с черными воздушными шариками.

Кроме того, Лавин анонсировала сингл «Love It When You Hate Me», премьера которого состоится 14 января.

В своем интервью Entertainment Weekly певица рассказала, что в грядущем альбоме она вернулась к тому звучанию, которое повлияло на нее в начале карьеры.

«Я подумала: „Да к черту!“ Вернемся к звучанию живых барабанов и электрогитар. Получится быстро, весело и просто. Это чистый рок-н-ролл: от начала до конца», — добавила Лавин.

Трек-лист альбома «Love Sux»


  1. «Cannonball»
  2. «Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly)»
  3. «Bite Me»
  4. «Love It When You Hate Me (feat. Blackbear)»
  5. «Love Sux»
  6. «Kiss Me Like the World Is Ending»
  7. «Avalanche»
  8. «Déjà vu»
  9. «F.U.»
  10. «All I Wanted (feat. Blink-182’s Mark Hoppus)»
  11. «Date to Love Me»
  12. «Break of a Heartache»

Аврил Лавин — одна из главных музыкальных икон XXI века. Ее дебютный альбом «Let Go» 2002 года разошелся 16-миллионным тиражом, а многие хиты с него остаются популярными даже сейчас. В 2007 году ее клип «Girlfriend» стал первым роликом на ютьюбе, который набрал 100 млн просмотров, а сама песня возглавила Billboard Hot 100.

За свою карьеру Лавин удостоилась восьми номинаций на «Грэмми», девяти премий Juno, а также вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая артистка, когда‑либо возглавлявшая британский альбомный чарт.

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