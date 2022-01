Ностальгия по подростковым годам в новом клипе Metronomy

В новом клипе, как и в прошлой работе группы под названием «It’s Good to Be Back» , эксплуатируется тема общего пространства, где музыканты собираются вместе. Каждый из них вспоминает о тинейджерских годах: рисует в Paint, играет на гитаре в ванной или счастливо прыгает на кровати.

Британская инди-поп-группа Metronomy показала видео на трек «Things Will Be Fine». Ролик появился в официальном ютьюб-аккаунте группы.

«Things Will Be Fine» и «It’s Good to Be Back» войдут в новый альбом Metronomy «Small World». Он будет выпущен 18 февраля 2022 года и станет седьмым в каталоге группы.

Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши» с вокалистом Джо Маунтом, взятое после выхода пятого по счету альбома «Summer 08». В нем фронтмен рассказал о своих впечатлениях от Москвы, мировых туров и выхода Великобритании из Евросоюза.