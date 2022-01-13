Ностальгия по подростковым годам в новом клипе Metronomy

Британская инди-поп-группа Metronomy показала видео на трек «Things Will Be Fine». Ролик появился в официальном ютьюб-аккаунте группы.

В новом клипе, как и в прошлой работе группы под названием «It’s Good to Be Back», эксплуатируется тема общего пространства, где музыканты собираются вместе. Каждый из них вспоминает о тинейджерских годах: рисует в Paint, играет на гитаре в ванной или счастливо прыгает на кровати.

Фронтмен коллектива Джо Маунт поет о будущем, которое непременно должно оказаться светлым, просит романтического партнера довериться ему — и одновременно спасти его от трудностей. В конце трека становится ясно, что отношения с этим партнером уже закончены.