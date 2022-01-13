На «Муз-ТВ» подали иск из‑за «свадьбы» Киркорова и Давы

Россиянин Валентин Семенов требует взыскать с «Муз-ТВ» 24 млн рублей за показ Филиппа Киркорова и рэпера Давы (Давида Манукяна) в образе молодоженов в эфире телеканала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

4 июня 2021 года Киркоров и Дава прибыли на ковровую дорожку премии «Муз-ТВ» в образе пары молодоженов, окруженных десятью мужчинами с обнаженными торсами.

23 июля семейный омбудсмен Ольга Баранец обратилась в Роскомнадзор с требованием отозвать лицензию телеканал из‑за «пропаганды гомосексуализма». 17 ноября суд назначил телеканалу штраф в миллион рублей.

Позже суд объяснил, что штраф был выписан из‑за того, что наряды некоторых гостей премии «Муз-ТВ» «культурально не соответствовали образу мужчины традиционной половой ориентации».