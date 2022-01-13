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Младшая дочь Нурсултана Назарбаева впервые прокомментировала протесты в Казахстане

Виктория Шанина
Сегодня в 13:03

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия опубликовала в своем инстаграме пост, посвященный беспорядкам в стране. Она впервые прокомментировала протесты.

Алия Назарбаева назвала происходящее «трагическими событиями» и выразила соболезнования семьям погибших.

«Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — написала девушка.

Назарбаева также поблагодарила за моральную поддержку людей, которые пишут ей и Нурсултану Назарбаеву. «Он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — добавила она.

Массовые протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Ата, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе. Спустя несколько дней митинги переросли в вооруженные столкновения с полицией, протестующие захватывали административные здания и офисы телеканалов.

Число задержанных в Казахстане превысило 7000 человек. По данным ООН, в ходе беспорядков в Казахстане получили ранения около 1000 человек. МВД сообщает о гибели 18 силовиков. Число погибших гражданских лиц власти не называют.

Национальная палата предпринимателей страны оценила ущерб от беспорядков в 40 млрд тенге (около 7 млрд рублей). Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал митинги «террористической угрозой» и «подрывом целостности государства». По его словам, в стране действуют «международные террористические банды».

Токаев обратился за помощью к ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Миротворцы были приглашены, чтобы охранять правительственные здания и ключевые объекты инфраструктуры, такие как аэропорты. В разгоне протестов они не участвовали — этим занимались казахстанские силовики.

10 января Комитет нацбезопасности Казахстана заявил о стабилизации обстановки во всех районах Казахстана и освобождении всех объектов, захваченных протестующими. На следующий день Токаев сказал, что основная миссия сил ОДКБ завершена, а их вывод начнется 13 января и займет не более 10 дней.

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