перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кэт Деннингс празднует 30-летие в трейлере второго сезона «Куколки» 13:58
Фильм «Лед-2» вышел в китайский прокат 13:43
Младшая дочь Нурсултана Назарбаева впервые прокомментировала протесты в Казахстане 13:03
mariahcarey/Instagram
Мэрайя Кэри анонсировала выход своей первой детской книги 12:15
В России выявили 21 155 новых случаев коронавируса 11:57
Дензел Вашингтон анонсировал выход третьей части «Великого уравнителя» 11:46
Канье Уэст, Билли Айлиш и Гарри Стайлз станут хедлайнерами фестиваля Coachella в 2022 году 11:33
Бастрыкин: экспертиза признала пермского стрелка вменяемым 11:22
Исследование: более половины россиян одобряют введение растительного мяса в школьный рацион 11:11
Martin Sanchez/Unsplash
ВОЗ: за сутки в мире выявлено 3,4 млн заражений коронавирусом — это максимум с начала пандемии 10:51
В Красноярске эвакуировали все школы и несколько ТЦ из‑за сообщений о минировании 10:27
Адель выпустила черно-белый клип на песню «Oh My God» 10:23
Бастрыкин: контроль за оружием необходимо передать от Росгвардии к МВД 9:54
Умерла основательница группы The Ronettes Ронни Спектор 9:30
Netflix снимет два сиквела «Красного уведомления» 8:58
Oliver Tree/YouTube
«Кто сказал, что ковбои не плачут?»: Оливер Три скучает по любимой в клипе на новую песню Вчера в 22:38
У пользователей системы оплаты проезда в метро Face Pay многократно списались деньги. Их вернут Вчера в 21:57
Дрейк налил в презерватив острый соус, чтобы партнерша не украла его сперму. Девушка получила ожоги Вчера в 21:16
Петербуржцы призывают спасти зимний сад в Ленинградском дворце молодежи. Здание планируют снести Вчера в 20:59
Студенческая жизнь, путешествия и буррито в Калифорнии: доковидные вещи, которых не хватает сейчас Вчера в 20:44
Отключить рекламу

Дензел Вашингтон анонсировал выход третьей части «Великого уравнителя»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:46

Исполнитель главной роли во франшизе «Великий уравнитель» Дензел Вашингтон неофициально объявил о выходе третьей части картины. Об этом актер заявил в разговоре с журналистом Collider Стивом Вайнтраубом.

Изначально они обсуждали «Трагедию Макбета» — последнюю на данный момент работу Дензела Вашингтона, где он сыграл главную роль. Но затем Вайнтрауб спросил актера о планах на 2022 год.

«Уже написан сценарий для третьего „Великого уравнителя“, так что я планирую заняться именно этим. Я должен привести себя в форму и снова начать избивать людей», — ответил актер.

Источники Collider также сообщили, что режиссер первых двух картин Антуан Фукуа уже ведет переговоры о съемках третьего фильма. При этом официального анонса продолжения пока не было.

Первый «Великий уравнитель» вышел в 2014 году. Главный герой — бывший агент ЦРУ Роберт МакКолл — решает начать жизнь с чистого листа, устроившись обычным продавцом в магазине. Но однажды МакКолл вступается за юную проститутку Тери, которая оказалась под контролем русской мафии. Тогда персонаж Вашингтона прекращает добровольную отставку, чтобы найти правосудие.

В «Великом уравнителе-2», который вышел в 2018 году, МакКолл продолжает помогать хорошим людям и вставать против злодеев. Однажды он узнает, что его хорошую подругу и бывшую коллегу Сьюзан убивают, и герой решает найти всех причастных и отомстить.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
ЦРУ
Люди
Антуан Фукуа
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить