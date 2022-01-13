Дензел Вашингтон анонсировал выход третьей части «Великого уравнителя»

Исполнитель главной роли во франшизе «Великий уравнитель» Дензел Вашингтон неофициально объявил о выходе третьей части картины. Об этом актер заявил в разговоре с журналистом Collider Стивом Вайнтраубом.

Изначально они обсуждали «Трагедию Макбета» — последнюю на данный момент работу Дензела Вашингтона, где он сыграл главную роль. Но затем Вайнтрауб спросил актера о планах на 2022 год.

«Уже написан сценарий для третьего „Великого уравнителя“, так что я планирую заняться именно этим. Я должен привести себя в форму и снова начать избивать людей», — ответил актер.

Источники Collider также сообщили, что режиссер первых двух картин Антуан Фукуа уже ведет переговоры о съемках третьего фильма. При этом официального анонса продолжения пока не было.

Первый «Великий уравнитель» вышел в 2014 году. Главный герой — бывший агент ЦРУ Роберт МакКолл — решает начать жизнь с чистого листа, устроившись обычным продавцом в магазине. Но однажды МакКолл вступается за юную проститутку Тери, которая оказалась под контролем русской мафии. Тогда персонаж Вашингтона прекращает добровольную отставку, чтобы найти правосудие.

В «Великом уравнителе-2», который вышел в 2018 году, МакКолл продолжает помогать хорошим людям и вставать против злодеев. Однажды он узнает, что его хорошую подругу и бывшую коллегу Сьюзан убивают, и герой решает найти всех причастных и отомстить.