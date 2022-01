Мэрайя Кэри анонсировала выход своей первой детской книги

Точная дата выхода «Рождественской принцессы» пока неизвестна. Книга была написана в соавторстве с Микаэлой Анджелой Дэвис, которая ранее работала с Кэри над ее мемуарами «Значение Мэрайи Кэри».

Кэри получила широкую известность после выхода в 1994 году трека «All I Want for Christmas Is You». Песня стала ежегодной новогодней классикой. Она три декабря подряд занимала первое место в чарте Billboard Hot 100 в США.