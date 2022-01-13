За последние сутки во всем мире коронавирусом заразились 3 395 785 человек — это новый антирекорд пандемии. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

От COVID-19 за 24 часа скончались 7735 человек, за все время — 5,5 млн человек. Всего с начала пандемии зафиксировано более 312 млн заражений.

Больше всего заражений за сутки выявлено в США — 1,39 млн. Следом по этому показателю идут Франция (338 тыс.), Италия (220 тыс.) и Индия (194 тыс.).

11 января ВОЗ заявила о рекордном приросте заразившихся ковидом за семь дней — 15,1 млн. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в мире выросла на 55%.