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Канье Уэст, Билли Айлиш и Гарри Стайлз станут хедлайнерами фестиваля Coachella в 2022 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:33

Организаторы Coachella объявили имена хедлайнеров музыкального фестиваля, который пройдет в апреле в городе Индио, штат Калифорния.

Хедлайнерами Coachella станут Канье Уэст, Билли Айлиш и Гарри Стайлз. Кроме того, на мероприятии выступят Flume, Megan Thee Stallion, Disclosure, 21 Savage, Phoebe Bridgers, Doja Cat, Joji, Jamie xx, Run the Jewels и многие другие.

В этом году первая с 2019 года Coachella будет проходить в течение двух выходных — 15–17 и 22–24 апреля. Билеты на первый уик-энд уже раскуплены, предварительная продажа на вторые выходные начнется 14 января в 21.00 по московскому времени.

В 2020 году на фестивале должна была выступить российская группировка «Ленинград» в один день с Фрэнком Оушеном, Ланой Дель Рей, Лил Узи Вертом и другими известными артистами. Однако фестиваль отменили из‑за второй волны коронавируса.

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