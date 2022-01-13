Канье Уэст, Билли Айлиш и Гарри Стайлз станут хедлайнерами фестиваля Coachella в 2022 году

Хедлайнерами Coachella станут Канье Уэст, Билли Айлиш и Гарри Стайлз . Кроме того, на мероприятии выступят Flume, Megan Thee Stallion, Disclosure, 21 Savage, Phoebe Bridgers, Doja Cat, Joji, Jamie xx, Run the Jewels и многие другие.

В этом году первая с 2019 года Coachella будет проходить в течение двух выходных — 15–17 и 22–24 апреля. Билеты на первый уик-энд уже раскуплены, предварительная продажа на вторые выходные начнется 14 января в 21.00 по московскому времени.

В 2020 году на фестивале должна была выступить российская группировка «Ленинград» в один день с Фрэнком Оушеном, Ланой Дель Рей, Лил Узи Вертом и другими известными артистами. Однако фестиваль отменили из‑за второй волны коронавируса.