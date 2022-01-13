В Красноярске эвакуировали все школы и несколько ТЦ из‑за сообщений о минировании

Во всех школах Красноярска прошла эвакуация. Причиной стали сообщения о минировании, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе управления образования мэрии города.

По информации местного агентства «НГС24», эвакуации также проходят в торговом центре «Авиатор», гипермаркетах «Окей» и «Лента». «ТВК-Красноярск» дополняет этот список ТЦ «Планета», «На Свободном», «Июнь» и Red sail.

На объектах работают саперы и кинологи. В антитеррористической комиссии Красноярского края сообщают, что правоохранители принимают меры по обеспечению безопасности и установлению источников информации о минировании.

Ранее комиссия сообщила о ложных анонимных сообщениях об угрозах терроризма, которые приходят на адреса ряда организаций, учреждений и ведомств. Ведомство отмечает, что в результате таких сообщений нарушено функционирование организаций и учреждений.

Как отмечает РИА «Новости», волна ложных минирований в разных городах России началась в конце 2019 года. Соответствующие сообщения затронули аэропорты, станции метро, торговые центры, отели, суды, школы, лечебные учреждения и даже здание Госдумы.