Адель выпустила черно-белый клип на песню «Oh My God»

Режиссером клипа выступил Сэм Браун , который в 2010 году снял для певицы ролик на песню «Rolling in the Deep».

Действие черно-белого ролика развивается в небольшом закрытом пространстве. В нем Адель поет в разных образах в окружении танцоров.

«Снова сотрудничать вместе спустя десятилетие было, мягко говоря, ностальгией. Мы снимали клип в день выхода альбома „Easy on Me“, было миллион дел одновременно. Но внимание к деталям со стороны съемочной группы было просто уморительным, спасибо вам большое за терпение и за то, что собрали всех вместе, это было очень весело», — заявила артистка.

19 ноября 2021 года Адель выпустила первый за шесть лет альбом «30». Пластинка рассказывает о разводе певицы, который завершился в марте 2021 года. По ее словам, альбом поможет ее восьмилетнему сыну понять, почему родители расстались.

«30» стал самым продаваемым альбомом в США за три дня после официального релиза.