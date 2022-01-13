Бастрыкин: контроль за оружием необходимо передать от Росгвардии к МВД

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил передать из Росгвардии в МВД контроль за оборотом оружия и патронов. Такая необходимость появилась после происшествий в учебных заведениях, рассказал глава СК в интервью РИА «Новости».

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — заявил Бастрыкин.

На данный момент инициатива Следственного комитета находится на этапе межведомственного обсуждения, отметил глава ведомства.

Вместе с тем Александр Бастрыкин призвал принять «дополнительные меры для защиты национального информационного пространства». По его словам, необходимо усилить мониторинг интернета на предмет вербовки людей, а также пропаганды терроризма и экстремизма.

Росгвардия была создана на базе Внутренних войск МВД в апреле 2016 года. Тогда же ведомству передали контроль за оборотом гражданского оружия и служебного оружия, которое используют частные охранные предприятия.

В 2021 году произошло несколько нападений на школы с использованием огнестрельного оружия. 11 мая бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе, в результате погибли девять человек, более 20 пострадали, всего потерпевшими признано более 600 лиц. 20 сентября студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек.