перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умерла основательница группы The Ronettes Ронни Спектор 9:30
Netflix снимет два сиквела «Красного уведомления» 8:58
Oliver Tree/YouTube
«Кто сказал, что ковбои не плачут?»: Оливер Три скучает по любимой в клипе на новую песню Вчера в 22:38
У пользователей системы оплаты проезда в метро Face Pay многократно списались деньги. Их вернут Вчера в 21:57
Дрейк налил в презерватив острый соус, чтобы партнерша не украла его сперму. Девушка получила ожоги Вчера в 21:16
Петербуржцы призывают спасти зимний сад в Ленинградском дворце молодежи. Здание планируют снести Вчера в 20:59
Студенческая жизнь, путешествия и буррито в Калифорнии: доковидные вещи, которых не хватает сейчас Вчера в 20:44
Уэст не приедет в Россию, «Мама, я не зигую» не признали пародией и другие новости дня
Вчера в 20:44 дайджест
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на конец 2022 года Вчера в 19:47
«Сережа очень тупой»: в псковскую ФАС поступила жалоба на название спектакля местного драмтеатра Вчера в 19:05
Пианист Риад Маммадов сыграл один из вальсов Шопена в «Рихтере». Послушайте, как это звучит Вчера в 18:49
A24/YouTube
A24 показала трейлер хоррора про порноактеров «X». Одну из ролей там играет Kid Cudi Вчера в 18:27
Канадский Квебек вводит налог для тех, кто отказался вакцинироваться от COVID-19 Вчера в 18:11
Снуп Догг собирается продавать хот-доги под названием Snoop Doggs Вчера в 17:42
Адвокат Дениса Казначеева: отказ США от экстрадиции музыканта не означает снятия с него обвинений Вчера в 17:37
Команда медиа «Утопия»* запустила новое СМИ о насилии и неравенстве в России Вчера в 17:27
Уиллем Дефо сфотографировался с апельсинами и внезапно стал мемом Вчера в 17:26
Кадр из фильма «Веном-2»
«Веном-2» и «Гарри Поттер 20 лет спустя»: что россияне смотрели в новогодние праздники Вчера в 16:59
В Москве начали выдавать «паспорта негражданина» Вчера в 16:49
В Кремле прокомментировали возможную встречу Владимира Путина с Канье Уэстом Вчера в 16:20
Отключить рекламу

Умерла основательница группы The Ronettes Ронни Спектор

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:30

В возрасте 78 лет скончалась основательница группы The Ronettes Вероника Беннетт, более известная под псевдонимом Ронни Спектор. Об этом сообщила семья певицы на ее официальном сайте.

Причиной смерти Спектор стало онкологическое заболевание.

«Она была в кругу семьи и в объятиях своего мужа Джонатана. Ронни прожила свою жизнь с блеском в глазах, веселым настроением, злым чувством юмора и улыбкой на лице. Она была полна любви и благодарности. Ее радостный голос, игривый характер и волшебное присутствие будут жить во всех, кто знал, слышал или видел ее», — сказано в заявлении семьи.

Отмечается, что артистка заранее попросила вместо цветов на похороны сделать пожертвования в местный женский приют или в Фонд колледжа американский индейцев.

Ронни Спектор выросла в Восточном Гарлеме и вместе с двумя сестрами основала группу The Ronettes. Их подписал продюсер Фил Спектор, за которого потом певица вышла замуж. Впоследствии она поняла, что совершила ошибку, а во время развода ей пришлось оставить права на свою музыку.

Спектор введена в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone включал ее в список «Ста величайших певцов и певиц всех времен».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить