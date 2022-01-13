Умерла основательница группы The Ronettes Ронни Спектор

В возрасте 78 лет скончалась основательница группы The Ronettes Вероника Беннетт, более известная под псевдонимом Ронни Спектор. Об этом сообщила семья певицы на ее официальном сайте.

Причиной смерти Спектор стало онкологическое заболевание.

«Она была в кругу семьи и в объятиях своего мужа Джонатана. Ронни прожила свою жизнь с блеском в глазах, веселым настроением, злым чувством юмора и улыбкой на лице. Она была полна любви и благодарности. Ее радостный голос, игривый характер и волшебное присутствие будут жить во всех, кто знал, слышал или видел ее», — сказано в заявлении семьи.

Отмечается, что артистка заранее попросила вместо цветов на похороны сделать пожертвования в местный женский приют или в Фонд колледжа американский индейцев.

Ронни Спектор выросла в Восточном Гарлеме и вместе с двумя сестрами основала группу The Ronettes. Их подписал продюсер Фил Спектор, за которого потом певица вышла замуж. Впоследствии она поняла, что совершила ошибку, а во время развода ей пришлось оставить права на свою музыку.

Спектор введена в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone включал ее в список «Ста величайших певцов и певиц всех времен».