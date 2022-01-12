У пользователей системы оплаты проезда в метро Face Pay многократно списались деньги. Их вернут

У пассажиров московского метро, которые пользуются системой оплаты проезда по лицу, по ошибке списались деньги многократными платежами по 23 и 46 рублей. Об этом редакторам телеграм-канала «Новости Москвы» сообщили подписчики.

По данным канала, деньги продолжали исчезать со счетов даже после отключения от системы Face Pay. В банке ВТБ, через который осуществляются платежи, подтвердили проблему.

Один из пользователей Face Pay написал в комментариях, что 23 рубля у него списались 19 раз, а после заморозки карты была еще 21 попытка оплаты. По его словам, в декабре он отключился от системы оплаты проезда, и «метрополитен был обязан удалить данные его карты со своих серверов».