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У пользователей системы оплаты проезда в метро Face Pay многократно списались деньги. Их вернут

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:57

У пассажиров московского метро, которые пользуются системой оплаты проезда по лицу, по ошибке списались деньги многократными платежами по 23 и 46 рублей. Об этом редакторам телеграм-канала «Новости Москвы» сообщили подписчики.

По данным канала, деньги продолжали исчезать со счетов даже после отключения от системы Face Pay. В банке ВТБ, через который осуществляются платежи, подтвердили проблему.

Один из пользователей Face Pay написал в комментариях, что 23 рубля у него списались 19 раз, а после заморозки карты была еще 21 попытка оплаты. По его словам, в декабре он отключился от системы оплаты проезда, и «метрополитен был обязан удалить данные его карты со своих серверов».

© Konstantin Taran/Telegram

В пресс-службе ВТБ объяснили некорректные списания проведением плановых работ в системах авторизации банка, а деньги пообещали вернуть к 20.00. В качестве извинения банк предложил сувениры всем, кого затронул сбой.

Оплата проезда лицом заработала на всех станциях столичной подземки 15 октября прошлого года. В течение этого года система начнет функционировать на МЦК.

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