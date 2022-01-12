Уэст не приедет в Россию, «Мама, я не зигую» не признали пародией и другие новости дня

В Госдуме заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах в связи с распространением «Омикрона» сейчас нет. Сегодня вице-премьер Голикова сообщила, что России не избежать роста заражений из‑за нового штамма.

В России выявили 17 946 случаев коронавируса — это на 421 больше, чем вчера. Число заразившихся увеличивается вторые сутки.

Президент Казахстана Токаев подтвердил, что вывод войск ОДКБ начнется 13 января. Он отметил, что миротворческие силы сыграли важную роль в стабилизации обстановки.

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше инфляции, на 8,6%. По предварительным данным Росстата, в 2021 году инфляция в стране достигла 8,39%.

На петербургского члена КПРФ завели дело о возбуждении ненависти за цитату Жан-Поля Сартра. В одной из статей философ назвал всех антикоммунистов chien, что дословно переводится как «пес», но обычно на русском встречается в переводе «сволочь».

11 января в возрасте 46 лет скончался российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. По предварительным данным, смерть наступила в результате инсульта.

Назначенная судом экспертиза не признала трек Монеточки «Мама, я не зигую» пародией на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Эксперты сочли, что объем заимствований в произведении певицы составил 25–50% в зависимости от методики исследования.

Представитель Канье Уэста назвал вымыслом новость о приезде рэпера в Россию. Дмитрий Песков также дал комментарий по поводу встречи артиста с Путиным: пресс-секретарь не считает администрацию президента «визави исполнителя».

The Weeknd опубликовал альбом «Dawn FM» и с этого момента не прекращает делиться новым материалом. На этот раз вышел ремикс на песню «Sacrifice» с более винтажным звучанием и танцевальный клип в знакомой поклонникам эстетике.

А еще можно послушать новый трек «Хлеба» о главном герое сериала «Сергий против нечисти» и посмотреть клип Fontaines D.C. на песню из грядущего альбома. Всех удивить удалось Lil Yachty: он сказал, что на его следующей пластинке не будет рэпа.

Режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски ведет переговоры с Paramount о третьей части «Тихого места», которая, возможно, даст основу для будущей киновселенной. Пока они думают, в стриминге Hulu все уже решили: третьему сезону «Великой» — быть!

Студия A24 выпустила трейлер «X» — хоррора о порноактерах, которые приехали в фермерский дом для съемок фильма и встретились с убийцами. Одну из главных ролей сыграл рэпер Kid Cudi.