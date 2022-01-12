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Студенческая жизнь, путешествия и буррито в Калифорнии: доковидные вещи, которых не хватает сейчас

Виктория Шанина
Сегодня в 20:44

Пользователь Reddit с ником Underneaththeshade создал тред, в котором предложил поделиться вещами из доковидной эпохи, которых сейчас не хватает больше всего. Пост собрал более 31 тыс. комментариев — юзеры делятся сомнениями в планах на будущее и рассказывают о том, как скучают по любимым кафе, не пережившим пандемию. Собрали самые интересные ответы.

«Нет возможности бронировать что‑либо заранее, потому что вы понятия не имеете, какой будет ситуация через несколько месяцев. Вы можете купить билеты на концерт, который запланирован на пару месяцев вперед, но состоится ли он на самом деле? Кто знает», — eggshitter.

«Мое любимое место с буррито в Калифорнии. Они ушли из бизнеса. Они находились в небольшом пространстве в стриптиз-центре, но их цены и качество были вне конкуренции. Я положил одно из их бумажных меню в свой специальный шкафчик, чтобы навсегда их запомнить. Это был El Amigo на Империал-Бич, Сан-Диего», — Complete_Entry.

© giphy

«Жизнь без постоянно меняющейся системы. До коронавируса все было запланировано: школьные каникулы, места для посещения… Но после ковида все, что зависит от правительства, постоянно меняется. Я просто скучаю по тому, чтобы жить на стабильной земле», — Elasp.

«Как человек, который работает по ночам, я скучаю по магазинам и ресторанам, которые открыты допоздна. Раньше я мог уходить с работы в любое время и знать, что есть дюжина разных продуктовых магазинов и ресторанов быстрого питания, в которых я мог бы остановиться по дороге домой. А теперь, через два года после начала пандемии, есть только один или два, и те иногда могут быть закрыты по какой‑то причине», — UltimaGabe.

© giphy

«Запись на различного рода приемы (медицинские, стоматологические, продление водительских прав и так далее, и особенно осмотры у ветеринаров) сейчас кажется огромной проблемой, и иногда следующего свободного места нужно ждать недели или месяцы», — ethottly.

«Чувак. У меня много глупых проблем со здоровьем, так что ходить по врачам и сдавать анализы — это буквально моя работа на полную ставку. Это просто чертовски ужасно», — jenniferlynn462.

«Мои очки не потели так часто, потому что не надо было постоянно носить маску», — skyhawket.

© giphy

«Социализация. Так трудно завести друзей прямо сейчас. Я чувствую себя очень изолированным», — Safe_Theme_4126.

«Понимание того, что говорят люди. У меня плохой слух, и в основном я полагаюсь на чтение по губам — гораздо больше, чем на то, что удалось услышать. Теперь, когда все носят маски и их голоса слегка приглушены, я постоянно прошу людей повторить», — oboshoe.

«Ширина моей талии», — millymoggymoo.

«Да. Работа из дома и локдаун означали, что число пройденных мною километров за день снизились с 10–15 почти до нуля. Я стал тяжелее, чем был когда‑либо, и большая часть моей одежды больше не подходит», — dramatic-pancake.

© giphy

«Нормальный студенческий опыт. Там, где я живу, многие университеты были в основном в дистанционном формате с марта 2020 года, поэтому некое комьюнити и социальные аспекты университета почти полностью отсутствуют», — httpsjul.

«Спонтанные походы в рестораны», — gorosheeta.

«Было легко путешествовать. Раньше я часто ездил либо за границу, либо между штатами, при этом ничего особо не планируя», — DrakeAU.

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