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Дрейк налил в презерватив острый соус, чтобы партнерша не украла его сперму. Девушка получила ожоги

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:16

В сети распространился рассказ девушки о том, как Дрейк после секса якобы налил в использованный презерватив острый соус. Девушка хотела украсть сперму рэпера, но в результате получила ожоги, и теперь собирается подать на артиста в суд.

Имя пострадавшей не уточняется, но в СМИ ее называют инстаграм-моделью, с которой Дрейк познакомился в соцсетях. По ее словам, после вечеринки пара пришла в его гостиничный номер, и Дрейк спросил, не хочет ли она заняться сексом. Девушка отметила, что рэперу было важно, чтобы все происходило по обоюдному согласию.

После того как они закончили, Дрейк сразу же ушел в туалет и выбросил использованный презерватив в урну. После него в туалет зашла девушка и нашла контрацептив, желая забеременеть от исполнителя. Она развязала его, вывернула наизнанку и вставила во влагалище. Ей показалось, будто в ее тело заливают «горячую лаву», и она закричала от боли. На крики прибежал Дрейк и сказал, что налил в презерватив пакетик острого соуса.

Ни Дрейк, ни его лейбл OVO не прокомментировали рассказанный случай. Однако в тот же день, когда история завирусилась в соцсетях, рэпер выложил пост с подписью: «Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я возьму остальные 23 часа и 45 минут». Некоторые пользователи связывают публикацию с этой историей.

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