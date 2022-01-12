Петербуржцы призывают спасти зимний сад в Ленинградском дворце молодежи. Здание планируют снести

Автор публикации сообщает, что в конце декабря 2021 года был уволен весь обслуживающий персонал комплекса, в том числе сотрудники, которые ухаживали за садом. В комментариях пользователи заявляют, что готовы выкупить деревья и перечисляют петербургские оранжереи, куда, по их мнению, можно перевезти растения.

Некоторые подписчики страницы говорят, что перевозка деревьев при отрицательной температуре повредит им. Часть пользователей призывают сохранить Ленинградский дворец молодежи вместе с садом — в том числе предлагают объединяться ради этой инициативы.

В августе 2021 года «Фонтанка» писала, что застройщик «Эталон» купил участок на берегу Малой Невки вместе со зданием ЛДМ и построит на его месте жилой комплекс площадью 63 тыс. квадратных метров.

На данный момент в комплексе функционирует Театр ЛДМ. В советское время Ленинградский дворец молодежи был одной из важных для города культурных точек. В нем проходили концерты групп «Кино», «Аквариум», «Звуки Му», «Зоопарк» и многих других.