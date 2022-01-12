«Сережа очень тупой»: в псковскую ФАС поступила жалоба на название спектакля местного драмтеатра

Жительница Пскова подала жалобу в региональное отделение антимонопольной службы, возмутившись названием спектакля, который показывают в псковском драматическом театре. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщила глава ведомства Ольга Милонаец.

Женщина обратилась в УФАС после того, как увидела в гипермаркете билборд с рекламой спектакля «Сережа очень тупой». Она считает, что такое название оскорбляет людей с именем Сергей.

Милонаец сказала, что с заявительницей проведут разъяснительную беседу. «Здесь все очевидно. Это название спектакля. Как говорится, из песни слов не выкинешь», — заявила она и добавила, что по закону реклама не должна быть оскорбительной, но это не тот случай.

После сообщений о жалобе Псковский академический театр драмы имени Пушкина объявил о специальной скидке на просмотр постановки «Сережа очень тупой», которую могут получить зрители с именем Сергей.

«Дарим скидку 15% всем Сережам на спектакль нашего театра „Сережа очень тупой“! Посетителю достаточно будет предъявить паспорт в кассе театра. Приглашаем посмотреть спектакль и убедиться, что все мужчины с именем Сережа тут ни при чем!» — сказали в пресс-службе театра.

«Сережа очень тупой» в стиле фантастического абсурда поставлен по одноименной пьесе драматурга Дмитрия Данилова. Режиссер спектакля — худрук театра Дмитрий Месхиев.