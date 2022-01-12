A24 показала трейлер хоррора про порноактеров «X». Одну из ролей там играет Kid Cudi

Киностудия A24 выпустила трейлер хоррора «X». Фильм снял режиссер Тай Уэст, работавший над «Тайнами старого отеля» и сериалом «Изгоняющий дьявола».
Картина покажет историю команды порнографов, приехавших поснимать в фермерском доме в Техасе в далеком 1979 году. В итоге у них должна получиться лента под названием «Дочь фермера». Выясняется, что владельцы дома, пожилые супруги, психически нездоровы и способны на убийство.
В «X» снялись Дженна Ортега, Миа Гот, Бриттани Сноу и рэпер Kid Cudi. Дата выхода хоррора пока неизвестна. Ниже — постер грядущего фильма.
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