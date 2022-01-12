Адвокат Дениса Казначеева: отказ США от экстрадиции музыканта не означает снятия с него обвинений

Отзыв властями США запроса об экстрадиции из Германии российского электронного музыканта и диджея Дениса Казначеева не означает, что уголовное дело против него прекращено, а обвинения в отмывании денег сняты, сообщила ТАСС адвокат музыканта Анна Оэмихен.

Процедура экстрадиции отделена от уголовных расследований властей Соединенных Штатов, добавила представительница музыканта.

10 января менеджер артиста Дениза Глюк заявила, что США сняли с Казначеева обвинения и отозвали запрос на его экстрадицию.

Денис Казначеев был арестован 31 мая 2020 года по запросу американской стороны. Диджея обвиняли в кибермошенничестве и отмывании в даркнете более миллиона долларов с 2010 по 2020 год. Власти США требовали его немедленной экстрадиции.

В сообщении на странице Казначеева арест назвали ужасной ошибкой. По мнению авторов поста, «есть вероятность, что его личность была украдена и использована в криминальных целях». Сам диджей заявлял, что в деле указаны IP и ID, не имеющие к нему отношения.

Друзья музыканта создали петицию в его поддержку, ее подписали более 73 тыс. человек. Также был открыт сбор пожертвований, которые пошли на оплату судебных издержек. Собрать удалось более 10 тыс. евро.

В июле 2020-го Дениса Казначеева освободили под залог, однако в конце 2021 года Апелляционный суд Берлина постановил выдать его США. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова называла экстрадицию Казначеева из Германии в США недопустимой и обещала решительно этому препятствовать.

Казначеев наиболее известен как участник электронного дуэта Easy Changes, с которым он выступал с 2007 года. С 2014 года он живет в Берлине. Является основателем независимого звукозаписывающего проекта Nervmusic.