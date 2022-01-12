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Команда медиа «Утопия»* запустила новое СМИ о насилии и неравенстве в России

Семён Гудошников
Сегодня в 17:27

Команда медиа «Утопия»*, закрывшегося в ноябре, запустила новое издание «Черта». Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Новое медиа будет рассказывать о насилии и неравенстве в России. Его журналисты будут искать как болезненные, так и воодушевляющие истории и стараться освещать их с разных сторон. Название «Черта» создатели издания понимают как «и черту времени, и водораздел между настоящим и будущим, устаревшим и актуальным, насилием и эмпатией».

Как и вы, мы видим, что в нашей стране зашкаливает уровень насилия и неравенства: травля, преследования, домашнее насилие, пытки, политические репрессии, и это далеко не весь перечень. Насилие и дискриминация не должны быть нормой.

Чтобы это изменить, нам, журналистам, нужно об этом как можно больше говорить, показывать все грани проблем, изучать их природу, пытаться понять, как они меняются, влияют на нашу жизнь и как их можно предотвратить. Но жизнь не состоит только из мрака, поэтому мы будем искать для вас и яркие, добрые истории.
Команда «Черты»

Первый большой материал на «Черте» посвящен репродуктивным правам женщин в кавказских регионах России. На сайте есть и множество других статей — они выложены с пометкой «постутопия» и взяты из архива закрывшейся «Утопии».

Медиа «Утопия» запустил в декабре 2020 года центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»*. В 2021-м Роскомнадзор начал составлять на «Насилию.нет» протоколы за отсутствие маркировки на сайте «Утопии».

Представители издания заявили, что, хотя оно и выросло из сайта Nasiliu.net, с 2021 года представляет собой независимое медиа с собственным сайтом и новой командой. Тем не менее маркировку на сайт «Утопии» все же решили ставить, а в ноябре 2021-го издание объявило о закрытии.

*«Насилию.нет» и «Утопия» признаны Минюстом НКО, выполняющим функцию иностранного агента.

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