Команда медиа «Утопия»* запустила новое СМИ о насилии и неравенстве в России

Команда медиа «Утопия»*, закрывшегося в ноябре, запустила новое издание «Черта». Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.
Новое медиа будет рассказывать о насилии и неравенстве в России. Его журналисты будут искать как болезненные, так и воодушевляющие истории и стараться освещать их с разных сторон. Название «Черта» создатели издания понимают как «и черту времени, и водораздел между настоящим и будущим, устаревшим и актуальным, насилием и эмпатией».
Первый большой материал на «Черте» посвящен репродуктивным правам женщин в кавказских регионах России. На сайте есть и множество других статей — они выложены с пометкой «постутопия» и взяты из архива закрывшейся «Утопии».
Медиа «Утопия» запустил в декабре 2020 года центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»*. В 2021-м Роскомнадзор начал составлять на «Насилию.нет» протоколы за отсутствие маркировки на сайте «Утопии».
Представители издания заявили, что, хотя оно и выросло из сайта Nasiliu.net, с 2021 года представляет собой независимое медиа с собственным сайтом и новой командой. Тем не менее маркировку на сайт «Утопии» все же решили ставить, а в ноябре 2021-го издание объявило о закрытии.
*«Насилию.нет» и «Утопия» признаны Минюстом НКО, выполняющим функцию иностранного агента.