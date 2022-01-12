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Уиллем Дефо сфотографировался с апельсинами и внезапно стал мемом

Виктория Шанина
Сегодня в 17:26

Художник Альваро Урбано опубликовал в своем инстаграме инсталляцию для экспериментального триллера «Inside» греческого режиссера Василиса Кацуписа. На фотографии изображен американский актер Уиллем Дефо с двумя апельсинами в руках. Снимок стал новой жертвой любителей фотошопа в сети.

Как пояснил Урбано, в новой картине Кацуписа актер играет главную роль — профессионального вора, который попытается взломать цифровую систему безопасности, чтобы ограбить коллекционера произведений искусства. На какой стадии разработки находится «Inside» и когда он выйдет на экраны, пока неизвестно.

Однако пользователей мало интересовала сюжетная часть снимка – он был обречен стать мемом. Первые забавные картинки с фотографией появились после ее публикации в твиттер-аккаунте @reactions. На момент написания заметки пост набрал более 13 тыс. лайков.

Спустя несколько месяцев фотография Дефо начала распространяться среди русскоязычных пользователей. Паблик во «Вконтакте» «Мемблексы от пепликсов» почти ежедневно постил фотожабы с актером.

На фоне выхода второго сезона «Ведьмака» под раздачу попал даже Геральт из Ривии.

А здесь исполнитель роли Нормана Озборна в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми для Marvel внезапно оказался героем DC.

Позже тренд подхватили другие паблики «ВКонтакте» и даже некоторые телеграм-каналы.

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