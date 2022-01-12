Уиллем Дефо сфотографировался с апельсинами и внезапно стал мемом

Художник Альваро Урбано опубликовал в своем инстаграме инсталляцию для экспериментального триллера «Inside» греческого режиссера Василиса Кацуписа. На фотографии изображен американский актер Уиллем Дефо с двумя апельсинами в руках. Снимок стал новой жертвой любителей фотошопа в сети.

Как пояснил Урбано, в новой картине Кацуписа актер играет главную роль — профессионального вора, который попытается взломать цифровую систему безопасности, чтобы ограбить коллекционера произведений искусства. На какой стадии разработки находится «Inside» и когда он выйдет на экраны, пока неизвестно.