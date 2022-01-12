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В Кремле прокомментировали возможную встречу Владимира Путина с Канье Уэстом

Семён Гудошников
Сегодня в 16:20

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не считает администрацию президента России «визави исполнителя» Канье Уэста. Так он прокомментировал новость о планах рэпера посетить Москву, устроить концерт в формате воскресной службы и встретиться с Путиным.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — цитирует слова представителя Кремля ТАСС.

На вопрос о том, насколько президент и его администрация знакомы с деятельностью Уэста, Песков ответил, что это знакомство «не столь глубоко, чтобы давать оценки».

Ранее о планах Уэста посетить Россию написал Billboard со ссылкой на советника музыканта Амира Судана. В материале говорилось, что артист ведет переговоры с девелопером, владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым и его сыном, музыкантом Эмином Агаларовым (Emin).

Утверждалось, что Уэст хочет не только провести выступление (и пригласить на него Путина), но и заключить новые торговые сделки с Аразом Агаларовым, а с его сыном посотрудничать в музыкальном плане.

После этого пресс-секретарь Канье Уэста заявил The Rolling Stone, что эта новость «вымысел или принятие желаемого за действительное от этих русских людей». Тем не менее представитель Эмина Агаларова, публицист Роб Голдстоун, подтвердил, что переговоры ведутся, но отказался от дальнейших комментариев. Сам Канье ситуацию тоже пока никак не прокомментировал.

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