«Веном-2» и «Гарри Поттер 20 лет спустя»: что россияне смотрели в новогодние праздники

«Кинопоиск» опубликовал топ самых просматриваемых фильмов и сериалов в новогодние праздники с 31 декабря по 9 января.

За 10 дней каникул около 4,5 млн подписчиков «Плюса» потратили более 60 млн часов на просмотр фильмов и сериалов. Кроме того, сервисом ежедневно пользовались более 2 млн человек.

Самым просматриваемым фильмом стал «Веном-2» с Томом Харди в главной роли. На данный момент его посмотрели уже более миллиона человек. Второе место занял спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» с главными героями культовой франшизы. На третьей строчке — «Дюна» Дени Вильнева, которую Warner Bros. выдвинула на «Оскар» сразу в 14 номинациях.

Единственным сериалом в рейтинге стала комедия про жителей Патриарших прудов «Беспринципные». Она заняла шестое место в списке — до этого проект несколько месяцев держался на первом месте в топе «Кинопоиска».

Топ-10 фильмов и сериалов за новогодние каникулы